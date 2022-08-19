Antalya'da 10 günlük bebeği ağaç altına bırakan aile bulundu!

Olay, 2 Ağustos tarihinde, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir ağacın altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu.
Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek, önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı.