Antalya'da 10 günlük bebeği ağaç altına bırakan aile bulundu!

Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek, önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.