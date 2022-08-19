Dünya Bankası'nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivale sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Kültür Merkezi'nde basın mensuplarının merak ettiği soruları yanıtlayarak, festivalin 4 gün sürecek olan programı hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir tarım alanında yaptığı yatırımları, Gaziantep'in Gastronomi alanındaki çalışmalarını, festival içeriğini ve coğrafi işaretler alanında yürütülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

ŞAHİN: BİZİM GASTROANTEP YOLCULUĞUMUZ ASLINDA BİR İNSANLIK YOLCULUĞU

Başkan Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın pandemi sonrası durumuna ve Gaziantep olarak neler yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Şahin, dünyanın zenginlik ölçeğinin artık kültürel zenginliğin korunması, kültürel mirasına sahip çıkılması ve sağlık konuları olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim GastroAntep yolculuğumuz aslında bir insanlık yolculuğu. Kişi başına düşen gelire bakmıyor milletler artık. Geçtiğimiz zor dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras bilim ve akıl. Elimizdeki toprağın bizi nereye götüreceğini iyi analiz edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde ekonomik kalkınmayla birlikte insani ve çevresel kalkınmanın mutlaka yapılması gerektiğini, yapılmadığında büyük sorunlar yaşanacağı ifade ediliyor. Söylemlerin eyleme dönüşmediğinde küresel ısınmanın nasıl arttığını, Antarktika'ya gittiğimde buzulların nasıl eridiğini gördük. Bu zor zamanda ne yapıp ne yapmamamız gerektiği ile ilgili bir bakışımız var."

'BİZ, 2014 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK MUTFAKLARINDAN BİRİYİZ' DEDİK

Bir Gazianteplinin gündelik hayatına değinerek Gastronomi kentini örnekleyen Başkan Fatma Şahin, dünyanın gastronomideki rekabet gücünden bahsederek, Yaratıcı Şehirler Ağı'na giden süreci anlattı:

"Bir Gaziantepli kahvaltıda, öğlen yemeğinde ne yiyeceğini, şu an kiminle nerede ne yiyeceğini, hafta sonu ne pişireceğini, hangi çeşit köfte yapacağını, kebap yapacağını konuşuyor. Şehrin algısı bu. Bunda sorun yok. Ama sen Gaziantep'i dünyaya ne kadar tanıttın dediğinde çok kötüyüz. O yüzden küresel ölçekte şehrin rekabet etme gücünü artırabilmemiz için elimizdeki kültürel mirası geleceğe taşımamız gerekiyor. Hangi aşamadaydık? Uluslararası ağlarda yoktuk. Uluslararası ağlarda olmadığın zaman, bu networkte olmadığın zaman, zaten en temel sorunun bu oluyor. 2014 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı'na hızlı bir şekilde başvurup, 'Biz dünyanın en büyük mutfaklarından biriyiz.' dediğimizde ne kadar doğru bir yoldan başladığımızı gördük."

"YEME-İÇME KÜLTÜRÜ, EKONOMİ VE TANITIM DEMEKTİR"

Başkan Şahin, yeme-içme kültürünün ekonomi ile doğrudan ilintili olduğunu aktararak sofranın bir diyalog aracı olarak toplumsal yansımalarından bahsetti:

"Yeme, içme dediğin şey; hakikaten ekonomidir, diyalogdur, tanıtımdır, sorunları çözmedir. Birlikte iş yapmadır. O yüzden kendi söylemlerimize baktığımız zaman, 'Gönül bir dost ister, kahve bahane' sözü bize başka bir şey söylüyor. Biz muhabbet etmek istiyoruz. Pandemi içimize kapattı bizleri. Toplum bu sefer mutsuz oldu. İnsanlarımız konuşmak istiyor, anlatmak istiyor. Camdan cama olmuyor, sarılmak istiyor. O yüzden bir kahvenin 40 yıl hatırı varda anlatılmak istenen şey; aslında yemek hatır. Yemek vefa, yemek muhabbet. Dolayısıyla bizim bu söylemlerimize baktığımızda 'tatlı yiyip tatlı konuşalım' diyoruz. Yediğiniz tatlı vücuttaki dengeleri değiştiriyor, mutluluk hormonunu artırıyor, beyni besliyor. Daha güçlü düşünmenize vesile oluyor. Demeye çalıştığım şey, elimizde koca bir hazine var. Açtıkça başka bir hazine çıkıyor. İşte bu hazineyi sizinle taçlandırmak için buradayız."

AMAÇ, MEZOPOTAMYA'NIN BEREKETİNİ SOFRAYA TAŞIMAK

Gaziantep'in tarihi İpek Yolu'na ev sahipliği yaptığını anımsatan Şahin, "İpek Yolu için bir araya gelenler ortak sofra kurmuş. Ortak sofra geçmiş medeniyetlerin ticaretini daha da güçlendirmiş. O yüzden bizim yapacağımız bu çalışmada; coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu, aslında her şeyin Mezopotamya'nın bereketinin sofraya taşınmasıyla oluştuğunu görüyoruz. İpek Yolu'na baktığımız zaman birçok inanç bir arada. İslam medeniyetinde havra, kilise, cami yan yana ise bu durum şehirlerimiz için çok önemlidir. Ötekine saygıdır. Dolayısıyla bu vesilelere bakınca bize dair olan o sofradaki oturma da beraberinde ekonomiyi getiriyor." ifadelerini kullandı.

ŞAHİN, SOFRANIN DÜNYA BARIŞINA KATKISINDAN BAHSETTİ

Şahin, sofranın dünya barışına önemli katkısı olduğuna dikkati çekerek, "İnsanlarla ne kadar aynı sofrada oturur ve konuşursan savaş bir o kadar uzak olur. Savaşların bu kadar çoğaldığı dünyada, sofralar o kadar önemli ki, şikayet ettiğin şeyi çözmek için muhakkak bu sofraları çoğaltmamız gerekiyor. İşte bakın, dünyanın sürekli olarak yaşayan en eski şehirleri arasında Gaziantep 9'uncu sırada yer alıyor. En eski yerleşim yerlerinin en güçlüsünü bizde buluyorsunuz. Bir insan kültür turizmini görmek istediği zaman bölgeye gelecek. Her bir şehirde ayrı bir güzellik var" diye konuştu.

"İNSANLARIMIZA, RUMKALE'DE ŞABUT BALIĞI YEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Fırat Nehri'nin balığını Rumkale'de insanlara tattırmak istediklerini dile getiren Şahin, "Bu memleket için birlik olacağız. Koordineyi hızlı sağlayacağız. İş yapabilme kapasitesini güçlü tutacağız. Sorunumuz çok fazla, sorun çözme kapasitemizi artıralım. Sizleri, Rumkale'de coğrafi işaretini aldığımız menengiç kahvemizi içmeye davet ediyoruz. Fırat'ın şabut balığını tattırmak istiyoruz. Bu şu anda şifa. Alzaymırı önlüyor. Bunu bilim dünyası söylüyor" dedi.

BU YILKİ TEMA: "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

Gaziantep'in UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına girilmesinin uzun bir süreç olduğunu belirten Şahin, "Ama sonunda başardık ve hamdolsun çok farklı bir noktaya getirdik. Bu yılki temamız: Sürdürülebilirlik. Dünya sürdürülebilirliği konuşuyor. Sürdürülebilir kalkınma için gastronomi. O yüzden biz kebap, lahmacun, baklava şehri de değiliz. Vegan, vejetaryan, çölyak hastaları için oluşan özel menüler artık bunlarla da uzmanlaşıyor, uzmanlaştırıyoruz" dedi.

"ANA VE ATA TOHUMU KÜTÜPHANESİ KURUYORUZ"

Şahin, ata tohumlarına, yöresel ürünlere sahip çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Nizip'te eğer Ege'nin zeytin tohumunu ekmeye devam edersek, gastronomi memleketi olamayız. Ata tohumlar var. Bölgenin nemine ve yağışına uygun. Toprak analizi yapıyoruz. O toprak analizine göre tohumu belirliyoruz. Ana tohumu ve ata tohumu kütüphanesi kuruyoruz. Bu o kadar önemli ki. Tarım Daire Başkanlığımızı kurduk. Kendi ata tohumumuzu, ana tohumumuzu dağıtıyoruz. Bu biyoçeşitliliği kullanmamız, toplumla birleştirmemiz, bunu eğitmemiz, çiftçiye bunu iyi anlatmamız ve bunun gereğini yapmamız gerekiyor."

"BU FESTİVAL COŞKUSUNU BERABER HİSSEDELİM"

Gastronominin artık bir destinasyon ve bölgesel kalkınma anlamına geldiğini söyleyen Şahin, "Gastronomi artık bir destinasyon, bölgesel kalkınma. Ortak söylem, ortak eylem ve ortak dil, ortak hedef. Artık biz San Sebastian ile yarışıyoruz. Festival içeriğinde her şey var. Hep beraber bu festival coşkusunu beraber hissedelim. Gaziantep artık tam bir doğal eczane, şifa. Michelin yıldızlı şefler geliyor Gaziantep'e. Öğrenciler büyük bir ilgi gösteriyor. Bu ekibimizin sürdürülebilirliğiyle oldu. Kimi görmek, kimi duymak istiyorsanız bizde" diye anlattı.

Gazi şehrin geniş mutfak kültürünü global arenaya taşıyan festivalde; Michelin yıldızlı şefleri, UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin Gaziantep'in yöresel ürünleri ile düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak. GastroAntep Festivali ile Türkiye'deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkânı da sağlanacak.

Basın toplantısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra; AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, GBB Gazibel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü ve Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Başkanı Şef Doğa Çitçi bulundu.

Basın toplantısının sonunda Gaziantep yöresine özgü ikramlardan biri olan "Katmer" yapımı katılımcı basın mensupları ile paylaşılarak, katmerin tanıtımı yapıldı.