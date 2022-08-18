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    • Yaşam
    • 18.08.2022 13:41
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    • 18.08.2022 13:41
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    Vicdansızlığın böylesi: Yeni doğmuş bebeği torbaya koyup kaçtılar

    Konya'da park halindeki otomobilin bagaj pağaı üzerinde, bez torba içinde terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebeğin, hipotermi geçirdiği belirlendi. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

    Torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu

    Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta, saat 08.30 sıralarında park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HİPOTERMİYE MARUZ KALDI
    Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

    SAĞLIĞI DAHA İYİ DURUMDA
    Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci şunları söyledi:
    Miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabi biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı, geldiğine göre daha iyi durumda.

    YUVAYA KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ
    Tabi birtakım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor ama şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin.

    Polis ekipleri, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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