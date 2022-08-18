Vicdansızlığın böylesi: Yeni doğmuş bebeği torbaya koyup kaçtılar

SAĞLIĞI DAHA İYİ DURUMDA

Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci şunları söyledi:

Miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabi biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı, geldiğine göre daha iyi durumda.

YUVAYA KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ

Tabi birtakım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor ama şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin.