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    • Yaşam
    • 18.08.2022 13:16
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    • 18.08.2022 13:16
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    Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

    Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil duvara çarptı. Araçta sıkışan 23 yaşındaki Atakan Karaçelik yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücü yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Atakan Karaçelik, yaşamını yitirdi.

    DUVARA ÇARPTI
    Gece saatlerinde Karaova Mahallesi'nde ilçedeki sanayi sitesinde tamir dükkanı bulunan Atakan Karaçelik'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 48 UV 641 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, araçta sıkışan Karaçelik yaralandı.

    YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Atakan Karaçelik, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    TOPRAĞA VERİLDİ
    Atakan Karaçelik, İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Granta Mezarlığı'nda defnedildi.

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