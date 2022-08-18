Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Atakan Karaçelik, yaşamını yitirdi.

DUVARA ÇARPTI

Gece saatlerinde Karaova Mahallesi'nde ilçedeki sanayi sitesinde tamir dükkanı bulunan Atakan Karaçelik'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 48 UV 641 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, araçta sıkışan Karaçelik yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Atakan Karaçelik, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.