Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde şok gelişme! Suphi Malgaz ifadesini değiştirdi
Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Davanın üçüncü gününde Ece Erken duruşmaya katılmazken Suphi Malgaz ifadesini değiştirdi.
İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş şoförü ise yaralı kurtulmuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü celsesine 10'u tutuklu 20 sanık katıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun da avukatlarıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmaya Ece Erken yine katılmadı.
MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ
Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından bugün müştekilerin dinlenmesine başlandı. İlk olarak sanıklardan Gökhan Karakan'ın daire satışı yüzünden anlaşmazlık yaşadığını ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği Suphi Malgaz ifade verdi. Emniyetteki ifadesinde Gökhan Karakan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "10 bin dolara adam öldürüyorlar. Ben de ağabeylerimi yollayacağım dedi" diyen Suphi Malgaz mahkemede ifade değiştirdi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Malgaz mahkemede verdiği ifadede, "Emniyette verdiğim ifadeleri polislerin yönlendirmesiyle verdim. Gökhan beni tehdit etmedi" dedi.Yine emniyetteki ifadesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı olduğunu söyleyen Suphi Malgaz mahkemedeki ifadesinde ise, "Şafak benim avukatım değil, kendisinde vekaletim yok. Bir davama girmişliği yoktur. Sadece arkadaşımdı" dedi.