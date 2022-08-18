Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde şok gelişme! Suphi Malgaz ifadesini değiştirdi

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından bugün müştekilerin dinlenmesine başlandı. İlk olarak sanıklardan Gökhan Karakan'ın daire satışı yüzünden anlaşmazlık yaşadığını ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği Suphi Malgaz ifade verdi. Emniyetteki ifadesinde Gökhan Karakan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "10 bin dolara adam öldürüyorlar. Ben de ağabeylerimi yollayacağım dedi" diyen Suphi Malgaz mahkemede ifade değiştirdi.