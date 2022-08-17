Galatasaray'ın futbolcusu Mostafa Mohamed'e kaza şoku! Yaşlı adam metrelerce uzağa uçtu

Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mostafa Mohamed'in 2 milyon lira değerinde lüks cipiyle seyreden arkadaşı, Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama süratli bir şekilde çarptı. Feci kazada havalanarak metrelerce sürüklenen adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Fransız takım Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mostafa Mohamed'in 34 DDD 482 plakalı 2 milyon lira değerinde lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı.
Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yandı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralandı.