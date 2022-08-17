Galatasaray'ın futbolcusu Mostafa Mohamed'e kaza şoku! Yaşlı adam metrelerce uzağa uçtu

Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yandı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralandı.