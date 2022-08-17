Korktuğu başına geldi, 138. korona testi pozitif çıktı

Korona virüs salgının üst düzey korku ve kaygıya yol açtığı kişilerden biri olan esnaf Kaşif Sevinç, 138 test sayısıyla Türkiye'de en fazla Covid testi olan vatandaş olduğu tahmin ediliyor.

Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar 'acaba korona mıyım' endişesinden dolayı Sevinç, 138 kere Covid testi oldu. En son yaptırdığı test sonucu pozitif çıkan Sevinç'in korktuğu başına geldi.

Şu ana kadar koronaya karşı tam 8 doz aşı olan Kaşif Sevinç'in hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.