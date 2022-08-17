Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.08.2022 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2022 10:25
    ABONE OL

    İstiklal Caddesi'nde tekmeli tokatlı kavga

    İstanbul'un en yoğun bölgelerinden olan İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya kadınlar da karışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    İstiklal Caddesi’nde tekmeli tokatlı kavga

    İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Gruptakilerin tekme tokat birbirine saldırdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstiklal Caddesi'nde tekmeli tokatlı kavga

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gece saatlerinde aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    Gruptakiler aralarına aldıkları iki kişiyi yumruk ve tekmelerle uzun süre darbederek yere düşürdü. Araya girenlerin yardımıyla kavga edenler olay yerinden uzaklaştırıldı.



    O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruptakilerden bazılarının yere düştüğü görülüyor. Yerde de bir süre darbedilen kişilere arkadaşları yardım ediyor. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buluyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li belediyeden suç kaydı olan 125 kişiye istihdam
    Haberler Yaşam İstiklal Caddesi'nde tekmeli tokatlı kavga
        SON DAKİKA