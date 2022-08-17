İstiklal Caddesi’nde tekmeli tokatlı kavga





O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruptakilerden bazılarının yere düştüğü görülüyor. Yerde de bir süre darbedilen kişilere arkadaşları yardım ediyor. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buluyor.