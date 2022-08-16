Vedat Milor kebapçılara savaş açtı! “Lüks kebapçılarda lezzet yok. Salaş mekanlar çok daha başarılı”

Gurme Vedat Milor, sosyal medyadan anket düzenledi. 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?' 'Pizza mı pide mi?' tartışmalarıyla Türkiye'nin lezzet gündemini belirledi. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki ünlü balık restoranlarını eleştirdi. Şimdi de lüks kebapçıları hedef seçti! Gittiği bir lokantada yediği Adana kebabına övgüler dizdi! Özellikle salaş kebapçıların daha lezzetli olduğunu söyledi. "Lüks kebapçılarda lezzet yok" diyerek mekanları takipçilerine şikayet etti. Milor'un bu paylaşımına binlerce yorum geldi. Herkesin ortak sitemi lezzetsiz kebaplara istenen yüksek ücretlerdi! Bunun üzerine gözler, ünlü kebapçılara çevrildi. Fiyatlar, şoke etti! İstanbul'daki ünlü et lokantaları, Adana kebabına 120, çöp şişe 190, karışık et tabağına ise 750, pirzolaya ise 160 TL istedi! Mezelerin ücretleri de dikkat çekti. Fava ve patlıcan salatası 50, yoğurda 90, atoma ise 53 TL fiyat yazılması isyan ettirdi!