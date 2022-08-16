Bursa Osmangazi'deki tarihi ipek fabrikası alevlere teslim oldu! Yangın kontrol altına alındı
Bursa Osmangazi'de bulunan 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Çevredeki binalar, yangının sıçrama olasılığına karşı boşaltıldı. A Haber'e konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş "Yangında can kaybı yok. Yangın kontrol altında" ifadelerini kullandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
16.08.2022 01:08 - Son Güncelleme: 16.08.2022 01:43
Alınan bilgiye göre, Uludağ eteklerindeki Hamzabey Mahallesi Erdemler Sokak'ta bulunan eski Muradiye İpek Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.