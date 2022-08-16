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Bursa Osmangazi'deki tarihi ipek fabrikası alevlere teslim oldu! Yangın kontrol altına alındı

Bursa Osmangazi'de bulunan 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Çevredeki binalar, yangının sıçrama olasılığına karşı boşaltıldı. A Haber'e konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş "Yangında can kaybı yok. Yangın kontrol altında" ifadelerini kullandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

16.08.2022 01:08 - Son Güncelleme: 16.08.2022 01:43
Bursa Osmangazi’de tarihi ipek fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, çevredeki binalar boşaltıldı

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde eski bir ipek fabrikasında çıkıp çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

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Bursa Osmangazi’de tarihi ipek fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, çevredeki binalar boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Uludağ eteklerindeki Hamzabey Mahallesi Erdemler Sokak'ta bulunan eski Muradiye İpek Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bursa Osmangazi’de tarihi ipek fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, çevredeki binalar boşaltıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa Osmangazi’de tarihi ipek fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, çevredeki binalar boşaltıldı

Ormanlık alana alevlerin sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bölgede, yakındaki evlerden vatandaşlar tahliye edildi.

Bursa Osmangazi’de tarihi ipek fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, çevredeki binalar boşaltıldı

Alevlerin kontrol altına alındığı sırada, fabrikanın yanında bulunan bir deponun tutuşması üzerine alevler çevredeki bazı evlere de sıçradı.

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