Türkiye dahil on binlerce bebek tehlikede! "Ana kucağı" bebek salıncağı ölüme yol açtı: Şirket ürünlerini geri çağırdı

Merkezi yurt dışında bulunan 4moms marka bebek salıncaklarının bebekler için büyük tehlike oluşturduğu ortaya çıktı. Türkiye'de de satışı yapılan 4moms isimli markanın, MamoRoo ve RockaRoo bebek salıncaklarının bir bebeğin ölümüne bir bebeğin de yaralanmasına yol açtığı açıklandı.
Söz konusu salıncakların 2 milyondan fazla satışının gerçekleştirildiği öğrenilirken şirket, yaşanan kazaların ardından ürünlerini geri çağırdı.
EMEKLEYEN BEBEKLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Salıncakların arka kısmında bulunan bağlama kayışlarının emekleyen bebekler için büyük tehlike oluşturduğu öğrenildi. Salıncakların kayışlarının bebeklerin boynuna dolanması halinde boğulma ve yaralanma gibi yeni kazalara sebep olabileceği açıklanırken şirket yetkililerinden ürünü satın alan müşterilere çağrı yapıldı.
"SALINCAKLARI BEBEKLERDEN UZAK TUTUN"
Müşterilere mail atan 4moms şirketi, salıncakların arkasında bulunan kayışların uzanmasını engelleyecek ücretsiz kayış bağlayıcıların şirket tarafından ücretsiz temin edileceğini bildirdi. Kayış bağlayıcı temin etmeyen müşterilerini uyaran şirket, salıncakların bebeklerin ulaşamayacakları yerde saklanması gerektiğini bildirdi.
Merkezi yurt dışında bulunan 4moms şirketi resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Risk taşıyan ürün modellerini paylaşan şirket, müşterileri ürünleri kullanmamaları konusunda tekrar uyardı. 4moms tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ile koordinasyon halinde, 4moms bugün bazı MamoRoo ve RockaRoo bebek salıncakları ve rockçılarını geri çağırdı. Buna 4 anne MamaRoo bebek salıncağı ve tüm RockaRoo rockçılar dahildir. Bu yaz piyasaya sürülen ve 5 noktalı koşumu olan MamoRoo'nun yeni sürümü buna dahil değildir. Geri çağırılan salıncak veya sallayıcı kullanılmadığında, bağlama kayışları koltuğun altına sallanabilir ve emekleyen bebekler kayışlara dolanabilir. Şu anda bu salıncaklardan birine sahipseniz, salıncak veya sallayıcı kullanılmadığında kayışların koltuk altına uzanmasını engelleyecek ücretsiz kayış bağlayıcı almak için hemen bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Daha fazla bilgi ve ücretsiz kayış bağlayıcı talep etmek için lütfen profilimizdeki bağlantıyı ziyaret edin. Emin olun, güvenlik 4moms'da en yüksek ömceliğimizdir. Bu yüzden müşterilerimizin ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için bu çözümü tasarladık. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz."