Türkiye dahil on binlerce bebek tehlikede! "Ana kucağı" bebek salıncağı ölüme yol açtı: Şirket ürünlerini geri çağırdı

Merkezi yurt dışında bulunan 4moms şirketi resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Risk taşıyan ürün modellerini paylaşan şirket, müşterileri ürünleri kullanmamaları konusunda tekrar uyardı. 4moms tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ile koordinasyon halinde, 4moms bugün bazı MamoRoo ve RockaRoo bebek salıncakları ve rockçılarını geri çağırdı. Buna 4 anne MamaRoo bebek salıncağı ve tüm RockaRoo rockçılar dahildir. Bu yaz piyasaya sürülen ve 5 noktalı koşumu olan MamoRoo'nun yeni sürümü buna dahil değildir. Geri çağırılan salıncak veya sallayıcı kullanılmadığında, bağlama kayışları koltuğun altına sallanabilir ve emekleyen bebekler kayışlara dolanabilir. Şu anda bu salıncaklardan birine sahipseniz, salıncak veya sallayıcı kullanılmadığında kayışların koltuk altına uzanmasını engelleyecek ücretsiz kayış bağlayıcı almak için hemen bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Daha fazla bilgi ve ücretsiz kayış bağlayıcı talep etmek için lütfen profilimizdeki bağlantıyı ziyaret edin. Emin olun, güvenlik 4moms'da en yüksek ömceliğimizdir. Bu yüzden müşterilerimizin ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için bu çözümü tasarladık. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz."

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