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    • Yaşam
    • 16.08.2022 17:59
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    • 16.08.2022 17:59
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    Şanlıurfa'da pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü

    Şanlıurfa'da pazara alışveriş yapmaya gelen bir kişi çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yakalanmaları için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa’da pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü

    Şanlıurfa'da, otomobiliyle pazara alışveriş yapmaya gelen Ahmet İpkin Saitoğlu (31) çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Olay, öğleden sonra Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için pazara gelen Ahmet İpkin Saitoğlu'nun kullandığı 52 ES 383 plakalı otomobile, kimliği saptanmayan kişilerce çapraz ateş açıldı. Pazar yerinde korku dolu anların yaşandığı olayda, ağır yaralanan Saitoğlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü
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