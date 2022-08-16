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    • Yaşam
    • 16.08.2022 19:27
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    • 16.08.2022 19:27
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    Her yerde aranıyordu! Eski belde belediye başkanı Hasan Şakir Duranoğlu ölü bulundu

    Denizli Çal'daki evine dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılan eski belde belediye başkanı Hasan Şakir Duranoğlu'nun cansız bedeni 5 metre yüksekliğindeki ahşap köprünün altında bulundu.

    Her yerde aranıyordu! Eski belediye başkanı ölü bulundu

    Denizli'nin Çal ilçesinde evine dönmemesi üzerine aranan eski belde belediye başkanı Hasan Şakir Duranoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

    Ortaköy Mahallesi'nin belde statüsünde olduğu dönemde 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı yapan ve dün sabah evinden ayrılmasının ardından geri dönmeyen 72 yaşındaki Duranoğlu'nun yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

    112 Acil Sağlık ekipleri, aramalar sonucu evinin yakınında 5 metre yüksekliğindeki ahşap köprünün altında hareketsiz bulunan Duranoğlu'nun öldüğünü belirledi.

    Köprünün kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan eski başkanın cenazesi, ikindi vakti Ortaköy Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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    Haberler Yaşam Her yerde aranıyordu! Eski belde belediye başkanı Hasan Şakir Duranoğlu ölü bulundu
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