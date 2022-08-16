Burdur'da mide bulandıran olay! 51 yaşındaki adamdan 12 yaşındaki kıza cinsel istismar! "Gel sana yemek ısmarlayayım" deyip...

BAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMADA

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Nadir Çin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde verdiği ifadenin de izletildiği duruşmada, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı da hazır bulundu.