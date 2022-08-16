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    • Yaşam
    • 16.08.2022 17:28
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    • 16.08.2022 17:39
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    Komşu kavgasında dehşet saçmışlardı! Ünlü şarkıcı Metin Işık ve oğlu adliyede

    Kayseri'de komşusu ile yaşadığı kavgada silaha sarılan şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık adliyeye sevk edildi. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası adliyeye sevk edilen Metin Işık basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim kardeşim" yanıtını verdi.

    Komşu kavgasında dehşet saçmıştı! Ünlü şarkıcı adliyede

    Kayseri'de, komşu iki grup arasında çıkan 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Metin ışık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Metin Işık ile oğlu pompalı tüfekle grubun üzerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. çevre hastanelere kaldırıldı. Metin Işık ile Mustafa Işık ise gözaltına alındı.



    Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğlu, sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi.
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        Haberler Yaşam Komşu kavgasında dehşet saçmışlardı! Ünlü şarkıcı Metin Işık ve oğlu adliyede
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