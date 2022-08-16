Komşu kavgasında dehşet saçmışlardı! Ünlü şarkıcı Metin Işık ve oğlu adliyede

Tartışma sırasında Metin Işık ile oğlu pompalı tüfekle grubun üzerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. çevre hastanelere kaldırıldı. Metin Işık ile Mustafa Işık ise gözaltına alındı.