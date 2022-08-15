Kayseri’de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3’ü ağır 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Işık evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.