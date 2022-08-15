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Haberler Yaşam Kayseri'de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kayseri'de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3'ü ağır 5 yaralı

Son dakika haberine göre Kayseri'de ünlü sanatçı Metin Işık, çocuk kavgası nedeniyle oluşan husumet sonucu komşu aileye kurşun yağdırdı. Kan donduran vahşette 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Metin Işık ve oğlu gözaltına alındı.

15.08.2022 21:29 - Son Güncelleme: 15.08.2022 21:33
Kayseri’de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3’ü ağır 5 yaralı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

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Kayseri’de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3’ü ağır 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Işık evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.

Kayseri’de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3’ü ağır 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kayseri’de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3’ü ağır 5 yaralı

Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü.

Kayseri’de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3’ü ağır 5 yaralı

Polis, Mustafa Işık ve babası Metin Işık'ı gözaltına aldı.

Kayseri’de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3’ü ağır 5 yaralı
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