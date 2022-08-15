Kayseri'de kan donduran olay! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı: 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika haberine göre Kayseri'de ünlü sanatçı Metin Işık, çocuk kavgası nedeniyle oluşan husumet sonucu komşu aileye kurşun yağdırdı. Kan donduran vahşette 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Metin Işık ve oğlu gözaltına alındı.
15.08.2022 21:29 - Son Güncelleme: 15.08.2022 21:33
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Işık evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.