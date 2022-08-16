Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.08.2022 20:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2022 20:29
    ABONE OL

    Son yolculuğuna uğurlandı! Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!

    Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle stajyer olarak yer aldığı inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu vefat etti. 21 yaşında hayata gözlerini yuman Taha Öztürk, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk; ailesi, oyuncusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımından arkadaşları ve akademisyenlerin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Stajyerlik yaptığı ilk iş gününde hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusunun kuzeni olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Taha Öztürk toprağa verildi! Ünlü oyuncunun kuzeniymiş...

    Yenimahalle ilçesinde yer alan bir inşaat alanındaki kolon kalıplarının fırtına nedeniyle üzerine devrilmesi sonucu 21 yaşındaki Stajyer İnşaat Mühendisi Taha Öztürk hayatını kaybetti.

    Genç stajyer için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

    Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Öztürk'ün cansız bedeni kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü.

        Genç adamı son yolculuğuna uğurlamak için gelen ailesinin ve yakınlarının acı dolu halleri ise yürekleri dağladı.

        Cenazeye, Öztürk'ün ailesi, oyuncusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımından arkadaşları ve akademisyenler katıldı.

        Öztürk'ün cenazesi Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

            FORMASI BABASINA HEDİYE ETTİLER
            Stajyerlik yaptığı ilk iş gün hayatını kaybeden Öztürk'ün okul takımında giydiği 47 numaralı Amerikan Futbolu forması takım arkadaşları tarafından baba Zeki Öztürk'e hediye edildi. Gözyaşları sel olan acılı baba ise formayı, oğlunun tabutunun üzerine serdi.

            Cenaze törenine Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Fatih Öztürk de katıldı.

            Törende Taha'nın kuzeni olduğu öğrenilen Fatih Öztürk gözyaşlarını tutamadı. Taha Öztürk, ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bakan Özer’den öğretmen maaşlarıyla ilgili flaş açıklama
            Haberler Yaşam Son yolculuğuna uğurlandı! Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
                SON DAKİKA