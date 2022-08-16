Son yolculuğuna uğurlandı! Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!

FORMASI BABASINA HEDİYE ETTİLER

Stajyerlik yaptığı ilk iş gün hayatını kaybeden Öztürk'ün okul takımında giydiği 47 numaralı Amerikan Futbolu forması takım arkadaşları tarafından baba Zeki Öztürk'e hediye edildi. Gözyaşları sel olan acılı baba ise formayı, oğlunun tabutunun üzerine serdi.