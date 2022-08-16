Aydın'da şok olay: Teknenin pervanesi ayağını kopardı

Görer, kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı.

Kopan ayak ise teknedekilerce kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırılan Görer'in, kopan ayağı ameliyatla yerine dikildi. Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.