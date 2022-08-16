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    • Yaşam
    • 16.08.2022 14:45
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    • 16.08.2022 14:57
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    Aydın'da şok olay: Teknenin pervanesi ayağını kopardı

    Aydın şoke eden bir olay yaşandı. Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağı, pervane çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Hastaneye kaldırılan Görer'in, bulunan ayağı ameliyatla yerine dikildi.

    Şok olay! Ayağı koptu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan Yaşar Görer'in (18) ayağı, pervane çarpması sonucu sağ bileğinden koptu.

    Aydın'da şok olay: Teknenin pervanesi ayağını kopardı

    Olay, saat 10.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi, başka bir tur teknesininkine dolandı.

    AYAĞI BİLEĞİNDEN KOPTU
    Teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı.

    Görer, kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı.

    Kopan ayak ise teknedekilerce kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırılan Görer'in, kopan ayağı ameliyatla yerine dikildi. Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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    Haberler Yaşam Aydın'da şok olay: Teknenin pervanesi ayağını kopardı
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