SMA’lı Asenat için başlatılan yardım kampanyasını kullanarak kendi için para topladı

İstanbul'da yaşayan Asenat Münas, 8.5 aylıkken SMA'ya yakalandı. Her gün yaşama şansı azaldı. İyileşmesi için tek şart yurt dışındaydı. Şu anda 2 yaşına giren küçük kız için yardım kampanyası başlatıldı. Ailesi, tedavi parasını toplamak için İstanbul Valiliği'ne başvurdu ve gerekli olan tüm resmi izinleri aldı. Ardından SMS, sosyal medya ve caddelerde kurulan stant ile yardım topladı. Aile şu ana kadar hedeflerinin sadece yüzde 28'ine ulaştı.
BABA UYARDI: İTİBAR ETMEYİN
Ancak bu sırada bir dolandırıcı sahneye çıktı! Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Asenat'ın fotoğrafları olan kumbara ile İstiklal Caddesi'nde gezen bir kişi saptandı. Durum Asenat'ın İstanbul'da kampanyasına gönüllü olarak destek veren Yunus Aslan'a ulaştırıldı. Dolandırıcının yanına gelen Aslan, söz konusu kişiye birkaç soru sordu ancak hiçbirine doğru cevap alamadı. Ailenin tanımadığı ve sahte bağış toplayan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı. Baba Melik Münas "Lütfen böyle insanlara itibar etmeyin. Araştırın ve soruşturun böyle insanlar kampanyamıza zarar vermesin" ifadesini kullandı. (MahMut KEŞAN)