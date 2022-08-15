SMA’lı Asenat için başlatılan yardım kampanyasını kullanarak kendi için para topladı

İstanbul'da yaşayan Asenat Münas, 8.5 aylıkken SMA'ya yakalandı. Her gün yaşama şansı azaldı. İyileşmesi için tek şart yurt dışındaydı. Şu anda 2 yaşına giren küçük kız için yardım kampanyası başlatıldı. Ailesi, tedavi parasını toplamak için İstanbul Valiliği'ne başvurdu ve gerekli olan tüm resmi izinleri aldı. Ardından SMS, sosyal medya ve caddelerde kurulan stant ile yardım topladı. Aile şu ana kadar hedeflerinin sadece yüzde 28'ine ulaştı.