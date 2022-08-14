Bayramiç ilçesinde kan donduran olay! 3 kattan aşağı atılan çekyat başını uzatan minik Rana'nın sonu sonu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kan donduran olay. 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine atarken 2. kattan başını uzatan minik Rana'nın başına denk geldi. Ağır yaralanan Rana doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
14.08.2022 22:56 - Son Güncelleme: 14.08.2022 23:01
3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı.
Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı.
Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı.
Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.