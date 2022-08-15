Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle durdurdu! "Bina yüksekti merdivenden ineceğime atladım"

Zeytinburnu'nda sipariş götüren motokurye Cesur Dursun, anahtarı motosikletin üzerinde unuttu.
UÇAN TEKMEYLE DÜŞÜRDÜ
Motosikletini çalıştıran kişi hareket ettiği sırada Cesur Dursun uçan tekme atarak hırsızı düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Cumartesi akşamı Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Kuryelik yapan Cesur Dursun, bir müşterinin siparişlerini götürmek için motosikletiyle adrese geldi.
Siparişleri alıp binaya giren Dursun, anahtarı ise motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken dışarıdaki motosikletinin çalıştırıldığını duydu.
Bunun üzerine merdivenlerden atlayarak motoru çalmaya çalışan kişiye uçan tekme atan Dursun, motorun çalınmasını engelledi. Yere düşen şüpheli olay yerinde kaçarak uzaklaştı.