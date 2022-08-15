Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı: Kaburgalarını kırdı, kolunda sigara söndürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde C.Ç., kendisinden gördüğü şiddet nedeniyle tedavi için yardım isteyen sevgilisi 34 yaşındaki Sevgi Avşar'ın dükkanını basıp, darbetti. Dükkanına da hasar verdiğini gören Avşar ise sevgilisinin otomobilinin camını keserle kırdı.

GÖRME KAYBI OLUŞTU

Sevgi Avşar, iddiaya göre, 3 yıl boyunca erkek arkadaşı C.Ç.'den şiddet gördü. Bu nedenle sol gözünde görme kaybı oluşan Avşar, C.Ç.'den tedavi masraflarını karşılamasını istedi. Bu talep sonrası Avşar'ın işlettiği tuhafiye dükkanına giden C.Ç., yine şiddet uyguladı ve iş yerine hasar verdi.

Avşar da dükkanın önüne çıkarak, C.Ç.'nin otomobilin ön camını keser ile kırdı. İhbarla gelen polis ekiplerince karakola götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi oldu.

KOLUMDA SİGARA SÖNDÜRDÜ

Sevgi Avşar, 3 yıldır C.Ç. ile birlikte olduğunu ve çok büyük baskı gördüğünü söyledi.