Facianın eşiğinden dönüldü! Milas-Söke Karayolu'nda akaryakıt tankeri devrildi





EKİPLER SEVK EDİLDİ

Devrilen akaryakıt tankeri sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.