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    • Yaşam
    • 15.08.2022 17:48
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    • 15.08.2022 17:48
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    Facianın eşiğinden dönüldü! Milas-Söke Karayolu'nda akaryakıt tankeri devrildi

    Milas-Söke Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldü... Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği akaryakıt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, ekipler kaza sonrası meydana gelen akaryakıt akıntısının alev almaması için yoğun uğraş verdi. İşte detaylar...

    Facianın eşiğinden dönüldü!

    Kaza, Milas-Söke Karayolu Dalyan Kavşağı yakınlarında meydana geldi...

    Edinilen bilgiye göre Milas istikametinden Söke İstikametine seyir halinde olan akaryakıt tankeri, yokuş aşağıya indiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulan akaryakıt tankeri devrildi.



    EKİPLER SEVK EDİLDİ
    Devrilen akaryakıt tankeri sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



    FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
    Bu arada yakıt tankerinden sızan akaryakıtın alev almaması için ekipler bölgede tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin önlemi sayesinde facia önlenmiş oldu.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Facianın eşiğinden dönüldü! Milas-Söke Karayolu'nda akaryakıt tankeri devrildi
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