Facianın eşiğinden dönüldü! Milas-Söke Karayolu'nda akaryakıt tankeri devrildi

Kaza, Milas-Söke Karayolu Dalyan Kavşağı yakınlarında meydana geldi...
Edinilen bilgiye göre Milas istikametinden Söke İstikametine seyir halinde olan akaryakıt tankeri, yokuş aşağıya indiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulan akaryakıt tankeri devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Devrilen akaryakıt tankeri sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.