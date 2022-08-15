Kusursuz başarı! Yücehan Kermen skolyoz hastalığıyla mücadele etti 30 ameliyat geçirdi ama hayallerinde vazgeçmedi

Yıllardır skolyoz hastalığıyla mücadele eden genç, lise sınavındaki başarısıyla dikkat çekti. Bursa'da yaşayan Yücehan Kermen, spina bifida ve skolyoz hastalığıyla dünyaya geldi. 14 yılda, 30'a yakan ameliyat geçirdi. Yine de pes etmedi. Bedensel engelinden dolayı yaşıtları gibi özgürce hareket edemese de hayallerinden vazgeçmedi. Ortaokulu birincilikle bitirdi. Bu yıl da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na girdi. 482 puan alarak Türkiye genelinde 3 bin 700'üncü olarak, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi'ne yerleşti. Sınavda yalnızca 3 yanlışı olduğunu söyleyen Kermen, "Günde ders başına 20 soru çözerek başladım. Daha sonra bunu artırdım. Günlük 600 soruya çıktım" dedi. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı örnek aldığını söyleyen Yücehan, şöyle devam etti: Deney yapacağım, gözlem yapacağım, araştıracağım. O yüzden merakımı genetiğe, kimyaya, fiziğe kaydırdım. Umarım bu potansiyeli kaybetmem.