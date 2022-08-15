74 yaşındaki ip cambazı Özdemir Turan’ın son hayali heyecan yarattı

Muğla Dalaman'da Cambaz Yakubi'yi izleyince cambazlığa merak saran Özdemir Turan (74), geceleri ustasından habersiz, telde eline denge sırığı alarak yürüme denemeleri yaptı. Yaz tatillerini iki ustaya ayıran Turan, cambaz ve sihirbaz büyüklerine 10 yıl hizmet etti. Aynı zamanda diş hekimliği fakültesini bitiren Turan, ip üstünde geçirdiği ömrü boyunca bir kez bile düşmedi. Kendisinden sonra cambazlık mesleğine gönül veren çıkmadığı için Türkiye'nin son ip cambazı olarak anıldı. Beynindeki sağlık sorunu nedeniyle denge problemi yaşayan ve bu yüzden bir yıldır iplerden uzak kalan ip cambazı, sağlığına kavuşmayı beklediğini söyledi. 29 Mayıs 2023'te Haliç'i tel üzerinde bisikletle geçerek jübile yapmayı düşündüğünü dile getirdi.
ALTIN ADAM!
Uşak'ta yaşayan milli gülleci Ali Peker (17), 2019'daki bölge şampiyonasında 6 santimle birinciliği kaybetti. İkinci olduktan sonra çok hırslandı. 15 kez Türkiye şampiyonluğu kazandı. Geçen yıl Türkiye rekoru kırarak Balkan şampiyonluğunu elde etti. Kategorisinde 1 Avrupa, 1 dünya ve 2 Balkan şampiyonu oldu. 5 kez Türkiye rekoru kırdı. Arkadaşları tarafından "altın adam" dile anılmaya başlanan Peker, 2024 yılındaki olimpiyatlara katılabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
YILAN HİKAYESİ
Düzce Yığılca'da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda yaralı ve nefes almakta zorlanan kartal buldu. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan hayvanın, avladığı yılanı bütün halde yuttuğu ve sindiremediği için boğulmak üzere olduğu tespit edildi. Zehirli türlerden olmadığı belirlenen yılan, iki parça halinde uzmanlarca kuşun ağzından çıkarıldı. Kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.