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    74 yaşındaki ip cambazı Özdemir Turan'ın son hayali heyecan yarattı

    74 yaşındaki ip cambazı Özdemir Turan, gösterileriyle izleyenleri hayran bıraktı. Son hayali ise heyecan uyandırdı: Haliç’i denizden 40 metre yükseklikte ve 700 metre uzunluktaki çelik halat üzerinde bisikletle geçmek. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    74 yaşındaki ip cambazı Özdemir Turan’ın son hayali heyecan yarattı

    Muğla Dalaman'da Cambaz Yakubi'yi izleyince cambazlığa merak saran Özdemir Turan (74), geceleri ustasından habersiz, telde eline denge sırığı alarak yürüme denemeleri yaptı. Yaz tatillerini iki ustaya ayıran Turan, cambaz ve sihirbaz büyüklerine 10 yıl hizmet etti. Aynı zamanda diş hekimliği fakültesini bitiren Turan, ip üstünde geçirdiği ömrü boyunca bir kez bile düşmedi. Kendisinden sonra cambazlık mesleğine gönül veren çıkmadığı için Türkiye'nin son ip cambazı olarak anıldı. Beynindeki sağlık sorunu nedeniyle denge problemi yaşayan ve bu yüzden bir yıldır iplerden uzak kalan ip cambazı, sağlığına kavuşmayı beklediğini söyledi. 29 Mayıs 2023'te Haliç'i tel üzerinde bisikletle geçerek jübile yapmayı düşündüğünü dile getirdi.



    ALTIN ADAM!
    Uşak'ta yaşayan milli gülleci Ali Peker (17), 2019'daki bölge şampiyonasında 6 santimle birinciliği kaybetti. İkinci olduktan sonra çok hırslandı. 15 kez Türkiye şampiyonluğu kazandı. Geçen yıl Türkiye rekoru kırarak Balkan şampiyonluğunu elde etti. Kategorisinde 1 Avrupa, 1 dünya ve 2 Balkan şampiyonu oldu. 5 kez Türkiye rekoru kırdı. Arkadaşları tarafından "altın adam" dile anılmaya başlanan Peker, 2024 yılındaki olimpiyatlara katılabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



    YILAN HİKAYESİ
    Düzce Yığılca'da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda yaralı ve nefes almakta zorlanan kartal buldu. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan hayvanın, avladığı yılanı bütün halde yuttuğu ve sindiremediği için boğulmak üzere olduğu tespit edildi. Zehirli türlerden olmadığı belirlenen yılan, iki parça halinde uzmanlarca kuşun ağzından çıkarıldı. Kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.



        MOLOZ ŞOKU!
        İstanbul Kadıköy'de bir binada yıkım kararı alındı. Apartmanda bulunan 3 kiracı, sözleşmelerinin devam ettiğini ve bitmeden çıkmayacaklarını anlattı. Binanın yıkım çalışmasını yapan firma ise dün apartman girişini moloz dökerek binanın yaya girişini kapattı. Tüm uyarılara rağmen olay yerinden uzaklaştı. Olayı emniyete bildiren bina sakinleri, molozu döken kişilerden şikayetçi oldu. Bina sakinleri, dökülen molozun kaldırılmasını istedi.



        FENAMEN!
        Dünyayı gezip, gezdikleri yerleri herkese tanıtan Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul Beyoğlu'ndan canlı yayın yaptı. Yanına çiçek satmaya çalışan bir çocuk geldi. Masaya bir gül bıraktı. Steazy, çocuğa "No" (Hayır) dedi. Koluna sarılan çocuğu yine reddetti. Çocuk da sosyal medya fenomeninin kolunu ısırdı. Çığlık atan Steazy, neye uğradığını şaşırdı. Çocuk, masadaki gülü de alıp yayının kadrajından çıktı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.



        557 BİN DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 557 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 251'er, 4+1 bilenler 382'şer, 4 bilenler 35'er, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



            85 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 85 milyon 631 bin lira devretti. 5 bilenler 33 bin 561'er lira, 4 bilenler 733'er lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            SUÇ VE CEZA
            Avcılar Emniyet Güven timleri, denetim yaparken uyuşturucu suçundan 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Miraç Kılıç'a 'dur' dedi. Kılıç da elindeki çantasını atarak hemen yakındaki sahildeki marinanın kayalıklarına doğru kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan şüpheli, bir anda suya atladı. Polisin karadan yaptığı sahile çıkıp teslim olma çağrılarına aldırmayan Kılıç, açığa doğru yüzmeye başladı. Deniz polisi, 2 kilometre açıkta şüphelinin yanına yaklaştı. Miraç Kılıç, teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı. Atılan can simidini de almayı kabul etmeyen Kılıç için 'Kurbağa Adam' botu istendi. Getirilen bot ile Miraç Kılıç yakalanarak denizden çıkarıldı. Karaya çıkarılan Kılıç, kontrolden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.



            CİNAYETİN 'ASLI'
            Korkunç olay 27 Temmuz'da İzmir'de yaşandı. 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, iş başvurusunda bulunmak için evden ayrıldı. Ancak ailesi gün boyunca kendisine ulaşamadı. Telefonu ilk önce çaldı ancak daha sonra tamamen kapandı. Bunun üzerine aile soluğu polis merkezinde aldı. Ekipler her yeri didik didik aradı. Genç kız ormanlık halde yaralı halde bulunup hastaneye kaldırıldı. Polise katillerin ismini söyledikten sonra yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Olay yeri üzerinde Burak K. adlı bir kişiye ait motosiklet bulunurken 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklandı.
            Mustafa BAKIRHAN



                RANA'NIN ACI SONU
                Çanakkale'de ev sahibi Gürsel Beceren, kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Kızı Rana da sesleri duyup balkona çıktı. Bu sırada Beceren'in aşağıya fırlattığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı. Küçük kız babası tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



                AH UTKU...
                Bursa'da Utku Soyaslan (7), dedesi S.Y.'nin (62) kullandığı traktörden düşüp hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Doğuştan kalp hastası olan Utku'nun geçen yıl ameliyat olduğu ortaya çıktı. Dede S.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



                GURBETÇİ SENA SIR OLDU
                İngiltere'de ailesiyle birlikte yaşayan Sena Top, bir ay önce tatil için Elazığ'a geldi. Ancak dün öğle saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir yüzme havuzundan çıktıktan sonra eve dönmedi. Telefonuna ulaşamayan ve bir süre kendi imkanlarıyla arayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yengesi İnci Top,"Telefonu kapalı. Hiçbir sorunu yoktu. Endişe ediyoruz" dedi.



                    SUYA SABUNA DOKUNMADAN 100 MILYONLUK VURGUN
                    Süleyman Kocabaş adlı zanlı, Deterjan Pazarı ile vurgun yaptı. 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyon TL topladı. Ekipler Kocabaş'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Ticaret Bakanlığı, emniyetin talebi üzerine firmayı incelemeye aldı. Rapor hazırladı. Raporda şirket sahibi ve yetkililerinin piramit satış sistemine benzer davranış içinde olduğu anlaşıldı. Ayrıca nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri vurgulandı.
                    Ömer ÇETİN



                    MİLYONLUK KAHKAHA
                    ATV'nin sevilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyiciyi ekrana bağladı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümdeki soru ise herkesi şaşırttı! Yarışmaya Tekirdağ'dan katılan 23 yaşındaki Aydan Yaprak, 8 soruyu başarıyla yanıtladı. 100 bin liralık soruyu açtırdı. "Hangisi 1991'de İngiltere Milli Futbol Takımı'nda beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusuyla karşılaştı. Cevaplar ise Salako, Davaro, Feyzo ve Maho diye sıralandı! Soruyu ve cevabı gören Kenan İmirzalıoğlu, gülmekten kendini alamadı. Doğru cevap olan Salako'yu bilemeyen Yaprak, yarışmadan 50 bin lirayla ayrıldı.



                    O'PİSİ'TE!
                    Bursa'da Sevcan İlici'nin 9 yaşındaki kedisi Pascal, kilolarına dur diyemedi! Kısa sürede 8.5 kiloya yükseldi! Cinslerinin 2 katı büyüklüğe sahip kedinin obez olduğu belirlendi. İlici, "Kedimiz emsallerine göre biraz fazla iri 8.5 kilo ağırlığında, ciddi anlamda yemek yemeyi seviyor. Doyma hissi hiç yok, yemek yemeyi ve yedikten sonra koltukta keyif yapmayı çok seviyor. Pascal'ı görenler şaşkınlık yaşıyor" dedi.



                        SİLAHI O ATEŞLEMİŞ
                        Hollywood, 2021'in ekim ayında gelen haberle sarsıldı! Rust filmi çekimlerinde aktör Alec Baldwin, kurusıkı silahı kullandı! Kurşunun isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins kurtarılamadı! İfadesi alınan Baldwin, silahı kendisinin ateşlemediğini açıkladı. FBI'ın hazırladığı raporda ise tetiğin Baldwin tarafından çekildiği anlaşıldı. Kayıtlar dedektifler tarafından incelenecek, sonuca göre ünlü aktör, cinayetten yargılanacak.



                        SON DERECE ZAHMETLİ
                        Adana'da hava sıcaklığı zirveye yükseldi. Termometreler 45-47 dereceyi gösterdi. Kebap ustaları ise 60 dereceyi bulan ocak başında, çile çekti! Kebapçı Uğur Aydın, "Yaz mevsiminde Adana denildi mi akla sıcak hava geliyor. Biz ocak başında en az 60 derecede çalışıyoruz. Aşk ile yaptığımız için çok zorlanmıyoruz ama yine de sıcak hava bizleri etkiliyor" dedi. Bazen baygınlık geçirenlerin de olduğunu sözlerine ekledi.



                        BOR'İŞ' JOHNSON
                        İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevinden istifa etti. Yeni iş arayışına girdi. Eski mesleğine geri döneceği iddia edildi! Bir dönem gazetecilik yapan Boris'e İngiltere'nin ünlü tabloid gazetesi Dailymail'den köşe yazarlığı teklifi geldiği belirtildi. 2016'da Dışişleri Bakanı olarak görev almadan önce Telegraph'ta haftalık köşe yazarlığı yapan Boris Johnson, ayda 10 saat çalışarak 275 bin sterlin yani yaklaşık 6 milyon TL maaş alıyordu!



                            RAGNAR DA GELDİ
                            Rusya- Ukrayna Savaşı, dünyayı sarstı! Rus milyarderler, Batılı ülkelerin yaptırımına maruz kaldı! Her biri, servetlerini ve dev yatlarını kurtarmaya çalıştı. Roman Abramovich'in iki süper lüks yatı Türkiye'ye demir attı! Dün de Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky, Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" isimli süper yatını Muğla Fethiye'ye bağladı. 85 milyon dolar değerindeki Ragnar'da, lüks süit odaların yanı sıra helikopter pisti, jetski, havuz ve jakuzi, restoran ve sinema ve spor salonu da vardı! AB ülkelerinde yaptırıma maruz kalan Strzhalkovsky, geçtiğimiz aylarda lüks yatına yakıt bile alamadı! Milton dolarlık yat, Norveç'te bir limanda mahsur kaldı.

                            HESABA HA'VALE'!
                            Vale fiyatları gaza bastı. İstanbul'daki bir alışveriş merkezi 300 TL ile rekor kırdı. Boğzdaki lüks otel 100 TL aldı. Bodrum'daki mekan ise araç başına 85 TL yazdı!

                            İŞTE YAZILIM
                            Türkiye'de 45 mühendis bir araya geldi. 28 yazılımı, Workcube adıyla tek bir çatı altında birleştirdi. Bu yazılımı Türkiye'de 5 bin firma tercih etti.

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                            Haberler Yaşam 74 yaşındaki ip cambazı Özdemir Turan'ın son hayali heyecan yarattı
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