74 yaşındaki ip cambazı Özdemir Turan’ın son hayali heyecan yarattı





MİLYONLUK KAHKAHA

ATV'nin sevilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyiciyi ekrana bağladı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümdeki soru ise herkesi şaşırttı! Yarışmaya Tekirdağ'dan katılan 23 yaşındaki Aydan Yaprak, 8 soruyu başarıyla yanıtladı. 100 bin liralık soruyu açtırdı. "Hangisi 1991'de İngiltere Milli Futbol Takımı'nda beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusuyla karşılaştı. Cevaplar ise Salako, Davaro, Feyzo ve Maho diye sıralandı! Soruyu ve cevabı gören Kenan İmirzalıoğlu, gülmekten kendini alamadı. Doğru cevap olan Salako'yu bilemeyen Yaprak, yarışmadan 50 bin lirayla ayrıldı.