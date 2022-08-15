Şile'de duraktaki taksiciye öldüresiye dayak! Sandalye ve sopalarla saldırdılar





"DAVACI OLMAMIZA RAĞMEN SERBEST KALDILAR"

Saldırganların ilçede esnaf olduğunu ve kendileriyle hiçbir husumetinin olmadığını belirten Erdem Örük, "Bu benim başıma geldi. Başka bir arkadaşımızın da başına gelebilir. Adamlarla hiçbir derdimiz yok. Öyle vurdular ki kafamda dört adet dikiş var. Kollarım, sırtım her yerim mos mor. İş göremez raporu aldım. Ama davacı olmamıza rağmen ne yazık ki şahıslar serbest kaldı. Ağrıma gidiyor hiç sebep yokken sopalı demirli saldırıya uğramak. Yapanların serbest kalması adalet mi" dedi.