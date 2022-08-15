Akıl almaz olay! Kaykay şampiyonu Alparslan Ayhan bir grup tarafından saldırıya uğradı





GÜVENLIK ÖNLEMI ALINMADI

Milli sporcunun burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Yaşanan dehşet sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayhan, darp raporu aldı. Ardından burnu kırıldığı için ameliyata alındı. Ayhan, 7 gün boyunca kontrol altında kalacak. Baba Cengiz Ayhan ise bölgede güvenlik önlemi alınmamasından şikayetçi oldu.

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