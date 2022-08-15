Akıl almaz olay! Kaykay şampiyonu Alparslan Ayhan bir grup tarafından saldırıya uğradı

Akıl almaz olay İstanbul Maltepe sahilinde meydana geldi. 5 gün önce sahilde bulunan kaykay parkı içerisine gelen gençler, başka bir gruptan zorla para istedi. Kaykay parkında antrenman yapan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu ve Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Alpaslan Ayhan (22) ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu (21), yaşanan tartışmayı sonlandırmak istedi. Tartışma kavgaya dönüştükten sonra Ayhan, kimliği belirsiz kişiler tarafından derbedildi.
GÜVENLIK ÖNLEMI ALINMADI
Milli sporcunun burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Yaşanan dehşet sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayhan, darp raporu aldı. Ardından burnu kırıldığı için ameliyata alındı. Ayhan, 7 gün boyunca kontrol altında kalacak. Baba Cengiz Ayhan ise bölgede güvenlik önlemi alınmamasından şikayetçi oldu.