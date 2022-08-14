Milli sporcuya öldüresiye dayak! Kaykayla suratına vurdular

"KAYKAYLA KENDİSİNE VURULUYOR"

Yaşananları anlatarak yetkililere seslenen Cengiz Ayhan, "İçler acısı. Çocukların antrenman sahaları İstanbul'un birkaç bölgesinde var. Bu bölgeler için evlerine en yakın yerlere gidiyorlar. Oğlum sürekli Maltepe skate parkta antrenman yapardı. Antrenman yaptığı sırada 3 kişinin 13 yaşlarında bir çocuğu dövüyorlarken görüyor. Oğlumun arkadaşı ayırmak istiyor. Ardından 5-6 kişi daha gelip çocuklarımıza saldırıyorlar. Oğlum onları ayırmak isterken kaykayla kendisine vuruluyor. Bu bir kaza değil, bu bir şiddet. Maltepe skate parkın içerisinde güvenlik adı altında duran elemanların çok vasıfsız, etkisiz olduklarını görüyoruz. O bölgenin idari amiri olan yetkililerin oraya özel güvenlik oluşturmalarını talep ediyorum" dedi.