Başkan Erdoğan'ın desteğiyle İngiltere'de ameliyat edilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit ilk adımlarını attı

Antalya'da Fatma-Ömer Evrensel çiftinin oğulları Derman ve Yiğit 2018'de kafalarından yapışık dünyaya geldi. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle iki yıl önce Londra'da yapılan 3 ameliyatın ardından birbirinden ayrılabildi. İki kardeş, Türkiye'ye getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ikizlerin durumu hızla iyileşti.
Derman, yardımsız ilk adımlarını atarken Yiğit yavaş da olsa gelişim gösterdi. Baba Ömer Evrensel, "Haftanın 5 günü fizik tedavi sürüyor. Yiğit de fizik tedavi ile her gün ilerleme kaydediyor. Anne ve baba deyip cümle kurmaya başladı. Yürümesine ramak kaldı. 2 yılda inanılmaz gelişim kaydettik. Eşim de ben de rüyada gibiyiz. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine hanıma teşekkür ederiz" dedi.
DEVLET BABA YARDIM ELİ UZATTI
Siyam ikizleri Derman-Yiğit Evrensel'e Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yardım eli uzattı. 2020'de Londra'ya gönderilen iki kardeş, ameliyatla ayrıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından ikizler, Türkiye'de tedavi altına alındı. Geçtiğimiz günlerde de 4'üncü yaş günlerini kutladı.