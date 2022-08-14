Başkan Erdoğan'ın desteğiyle İngiltere'de ameliyat edilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit ilk adımlarını attı





Derman, yardımsız ilk adımlarını atarken Yiğit yavaş da olsa gelişim gösterdi. Baba Ömer Evrensel, "Haftanın 5 günü fizik tedavi sürüyor. Yiğit de fizik tedavi ile her gün ilerleme kaydediyor. Anne ve baba deyip cümle kurmaya başladı. Yürümesine ramak kaldı. 2 yılda inanılmaz gelişim kaydettik. Eşim de ben de rüyada gibiyiz. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine hanıma teşekkür ederiz" dedi.