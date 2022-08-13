Kütahya'da 'evimin önüne park etme' kavgası: Tüfekle vurdu

Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.