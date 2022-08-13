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    • Yaşam
    • 13.08.2022 22:46
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    • 13.08.2022 22:48
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    Kütahya'da 'evimin önüne park etme' kavgası: Tüfekle vurdu

    Kütahya'da 'park' kavgası yaşandı. Evinin önüne araç park edilmesine öfkelenen Ahmet Ali K., tartıştığı hafif ticari aracın sürücüsü İlyas Ö.'ye tüfekle ateş açtı.

    Park kavgasında tüfekle vurdu

    Kütahya'da, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenen Ahmet Ali K., tartıştığı hafif ticari aracın sürücüsü İlyas Ö.'ye tüfekle ateş açtı.

    TARTIŞMA SONRASI TÜFEKLE VURDU
    Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çıkrık Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Ali K., evinin önüne hafif ticari aracını park etmek isteyen İlyas Ö. ile tartıştı.

    İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Ahmet Ali K., evden aldığı tüfekle İlyas Ö.'ye ateş açtı.

    Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Kütahya'da 'evimin önüne park etme' kavgası: Tüfekle vurdu
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