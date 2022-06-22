Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in 4'üncü yaşları kutlandı! Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teşekkür...

BAŞKAN ERDOĞAN'A VE EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Evrensel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Onlar desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine, Cumhurbaşkanımızın sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Anne Fatma Evrensel de ikizlerin her geçen gün daha iyi olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.