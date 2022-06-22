Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in 4'üncü yaşları kutlandı! Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teşekkür...

Siyam ikizleri Derman Evrense ve Yiğit Evrensel'in 4'üncü yaşları, tedavilerinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde kutlandı.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen yaş günü partisinde, ikizler, anne ve babasıyla kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını söndürdü ve hediyelerini açtı.
TEDAVİ SÜREÇLERİ İYİ GİDİYOR
Baba Ömer Evrensel, çocuklarının tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Tedavi süreci iyi gidiyor. Derman şu anda yürüyor, Yiğit'in de biraz zamana ihtiyacı var. İnşallah zamanla o da yürüyecek." dedi.
Zorlu sürecin yavaş yavaş geride kaldığını söyleyen baba Evrensel, "İnşallah hepsini atlatacağız, şu anda bir problemimiz yok. Evren hocamız çocuklarımızla sürekli ilgileniyor." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A VE EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Evrensel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Onlar desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine, Cumhurbaşkanımızın sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.
Anne Fatma Evrensel de ikizlerin her geçen gün daha iyi olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.