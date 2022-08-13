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    Opr. Dr. Timur Didinen yüzlerce hayat kurtardı ancak kendisi başaramadı

    Opr. Dr. Timur Didinen, 40 yıllık meslek hayatına 300’den fazla organ nakli sığdırdı. Kendisi de böbrek yetmezliğine yakalandı. Nakil beklerken hayata gözlerini kapadı. Hasta yakınlarını ise Maide Suresi’nin 32. ayetini okuyarak ikna ettiği ortaya çıktı.

    Acıya nakil

    Yürek yakan haberin adresi Bursa'ydı. Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Opr. Dr. Timur Didinen, 40 yıllık meslek hayatına yüzlerce başarı sığdırdı. 300'den fazla hastayı organ nakliyle kurtardı. Acılı aileleri organ bağışına Kuran-ı Kerim'deki Maide Suresi'nin 32. ayetiyle ikna etmeyi başardı. 2014'te kadavradan organ bağışı sıralamasında Türkiye Şampiyonu olan Dr. Timur Didinen, 3 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Bu kez kendisi organ beklemeye başladı. Ancak dün, hayata gözlerini kapadı. Başarılı hekim için çalıştığı hastanede tören yapıldı. Organ Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkez Sorumlusu Dr. Yavuz Selim Çınar, "2 yıldır organ bekleme listesindeydi. Canlı nakil talep etmedi, kadavradan bekledi. Keşke ona uygun organ bulunabilseydi" diyerek ağladı.



    İŞTE HAYAT KURTARAN O SÜRE
    Op. Dr. Timur Didinen'in aileleri ikna ettiği ayet, şöyleydi: Kim bir insanı öldürürse, bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün insanları yaşatmıştır.

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    Haberler Yaşam Opr. Dr. Timur Didinen yüzlerce hayat kurtardı ancak kendisi başaramadı
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