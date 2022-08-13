Opr. Dr. Timur Didinen yüzlerce hayat kurtardı ancak kendisi başaramadı





İŞTE HAYAT KURTARAN O SÜRE

Op. Dr. Timur Didinen'in aileleri ikna ettiği ayet, şöyleydi: Kim bir insanı öldürürse, bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün insanları yaşatmıştır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN