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    Kilolarca bal yiyip fenalaşan Balkız fenomen oldu! ABD, İngiltere ve Yunan basınının manşetlerine yerleşti

    Düzce'de 6 aylık yavru ayı, kilolarca deli bal yedi! Kendinden geçti! Sevimli halleriyle Türkiye’yi gülümsetti... Tedavisi süren ve Balkız adı verilen hayvan, fenomen haline geldi. ABD, İngiltere ve Yunan basınının manşetlerine yerleşti. Pek çok ülke sahiplenmek için sıraya girdi.

    O bear fenomen

    Türkiye, perşembe günü Düzce'den gelen habere kilitlendi. 6 aylık yavru ayı, halk arasında deli bal veya acı bal olarak bilinen balı yedi! Kendinden geçti. Sevimli halleriyle herkesi güldüren o anları milyonlarca kez izlendi.



    Tarım ve Orman Bakanlığı ise tedavi altına alınan ayıya isim bulunmasını istedi. Twitter'dan yaptığı paylaşıma en çok 'Balkız' önerisi geldi. 86 milyonu kendine hayran bırakan Balkız, dünya medyasının da ilgisini çekti.



    Amerikan, İngiliz, Yunan ve Meksika basını, Balkız'ın bal komasına girdiği anları "Deli bal sarhoşu olan ayı" başlığıyla son dakika geçti! ABD'li Washington Post, Balkız'ın macerasını paralı haber olarak verdi.



        Pek çok ülke, ayıyı sahiplenmek istedi. Yetkililer ise Balkız'ın tedaviden sonra doğal hayatına bırakılacağını söyledi.



        KÖR EDER HATTA ÖLDÜRÜR
        Balkız'ı komaya sokan deli bal, bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, balın tüketiminde 'ölçüye' değindi. Prof. Dr. Memnune Şengül, "Orman gülü veya dağ gülü denen bir bitki var. Arılar bu bitkinin nektarı ile o balı oluşturuyor. Bu balın özelliği o bitkilerden aldığı nektarların grayanotoksin salgılaması. Bu zararlı bir toksin. Vücutta zehirlenmeye neden oluyor. Bilinç kaybı, halsizlik, geçici körlüğe neden olur. İlk kez bir ayının böyle olduğunu gördüm. Balkız muhtemelen çok fazla miktarda almadı. Yoksa ölümüne sebep olurdu" dedi. Düzce Arı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu da şunları söyledi: Grayanotoksin miktarı çok olan baldan yendiğinde ayıda olduğu gibi baygınlık, halüsinasyon durumu ortaya çıkıyor.

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