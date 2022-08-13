Kilolarca bal yiyip fenalaşan Balkız fenomen oldu! ABD, İngiltere ve Yunan basınının manşetlerine yerleşti





KÖR EDER HATTA ÖLDÜRÜR

Balkız'ı komaya sokan deli bal, bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, balın tüketiminde 'ölçüye' değindi. Prof. Dr. Memnune Şengül, "Orman gülü veya dağ gülü denen bir bitki var. Arılar bu bitkinin nektarı ile o balı oluşturuyor. Bu balın özelliği o bitkilerden aldığı nektarların grayanotoksin salgılaması. Bu zararlı bir toksin. Vücutta zehirlenmeye neden oluyor. Bilinç kaybı, halsizlik, geçici körlüğe neden olur. İlk kez bir ayının böyle olduğunu gördüm. Balkız muhtemelen çok fazla miktarda almadı. Yoksa ölümüne sebep olurdu" dedi. Düzce Arı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu da şunları söyledi: Grayanotoksin miktarı çok olan baldan yendiğinde ayıda olduğu gibi baygınlık, halüsinasyon durumu ortaya çıkıyor.

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