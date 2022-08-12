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    • Yaşam
    • 13.08.2022 06:59
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    • 13.08.2022 06:59
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    Asker eğlencesinde maganda dehşeti! Tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı

    Son dakika haberi! Karaman’da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açılması sonucu 2’si çocuk 11 kişi yaralandı. Polis, asker eğlencesinin düzenlendiği evin önünde inceleme yaparken, olayla ilgili çaplı soruşturma başlattı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Asker eğlencesinde maganda dehşeti!

    Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açılması sonucu 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

    Olay, gece saat 23.50 sıralarında Fatih Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eğlenceye katılanların üzerine tüfekle rastgele ateş açtı.

    Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalarla 2'si kız çocuğu 11 kişi yaralandı. Olayın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi ardından adrese ambulanslar ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, asker eğlencesinin düzenlendiği evin önünde inceleme yaparken, olayla ilgili çaplı soruşturma başlattı.


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    Haberler Yaşam Asker eğlencesinde maganda dehşeti! Tüfekle rastgele ateş açıldı: 2'si çocuk 11 yaralı
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