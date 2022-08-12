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    • Yaşam
    • 12.08.2022 21:59
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    • 12.08.2022 22:01
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    Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Konya Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 22 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı...

    Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 22 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Polis, belirlenen 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 22 şüphelinin yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlendi.

    Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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    Haberler Yaşam Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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