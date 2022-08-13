İstanbul'da lahmacun tartışması başladı! Fiyat karmaşası vatandaşı da şaşırttı

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacun, cep yaktı. İstanbul'da ilçeler arasında yaşanan fiyat farkı tartışma yarattı. Bağcılar'da 15 TL'ye satılan lahmacunun fiyatı, Sultanahmet'te 40 liraya çıktı. Üreticiler kira ve eleman giderinden dert yandı. Avcılar'da 25 yıllık esnaf Emir Koca, "115 liraya lahmacun olmaz. Mesela tavuk etini kıyma olarak çekip, lohusa şerbetiyle kırmızı et haline getiriyorlar" ifadesini kullandı. Fatih Sultanahmet'te 30 yıldır esnaflık yapan Reşat Çelik ise "Ortalama iyi bir lahmacun 40 lira ve üzeri olabiliyor. İyi bir lahmacunu fiyatı belirliyor" açıklaması yaptı. Beşiktaşlı işletmecisi Emrah Sotu ise lahmacunu 23 TL'ye sattığını vurguladı. Şu açıklamaları yaptı: Fiyatlar bir hafta içinde değişiyor. Biz de sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz.