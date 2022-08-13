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    İstanbul'da lahmacun tartışması başladı! Fiyat karmaşası vatandaşı da şaşırttı

    İstanbul’da lahmacun tartışması başladı! Bağcılar’da 15 TL’ye satılan ürünün fiyatı Avcılar’da 25, Sultanahmet’te ise 40 TL’ye çıktı! Ücret karmaşası kafaları karıştırdı. Vatandaş ne yapacağını şaşırdı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Laf’macun!

    Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacun, cep yaktı. İstanbul'da ilçeler arasında yaşanan fiyat farkı tartışma yarattı. Bağcılar'da 15 TL'ye satılan lahmacunun fiyatı, Sultanahmet'te 40 liraya çıktı. Üreticiler kira ve eleman giderinden dert yandı. Avcılar'da 25 yıllık esnaf Emir Koca, "115 liraya lahmacun olmaz. Mesela tavuk etini kıyma olarak çekip, lohusa şerbetiyle kırmızı et haline getiriyorlar" ifadesini kullandı. Fatih Sultanahmet'te 30 yıldır esnaflık yapan Reşat Çelik ise "Ortalama iyi bir lahmacun 40 lira ve üzeri olabiliyor. İyi bir lahmacunu fiyatı belirliyor" açıklaması yaptı. Beşiktaşlı işletmecisi Emrah Sotu ise lahmacunu 23 TL'ye sattığını vurguladı. Şu açıklamaları yaptı: Fiyatlar bir hafta içinde değişiyor. Biz de sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz.



    'JES'TIN BIEBER
    Hakkari Şemdinli'de yaşayan 70 yaşındaki Ömer Çelik, Sofi Ömer lakabıyla ün yaptı. Düğünlerde yöresel kıyafetiyle çektiği halaylar büyük beğeni aldı. O görüntülerini Kanadalı şarkıcı Justin Bieber da Instagram'dan paylaştı. Bir anda şöhret olan Sofi Ömer, "Özel araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar. Eşimi kaybettikten sonra halaya ara vermiştim ancak ısrarlara dayanamadım. Justin Bieber'ın halay videomu paylaşması beni çok mutlu etti. Kendisine selamlarımı gönderiyorum" açıklaması yaptı. Bieber'ı, Şemdinli'ye çağırdı.



    FOTO SERVET
    Portekizlıi futbolcu Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, kesenin ağzını açtı. Bu fotoğrafın değeri dudak uçuklattı! Elbisesi bin 900 euro, ayakkabıları 765 euro, timsah derisi Hermes Birkin model çantası ise 94 bin euro olduğu açıklandı. Takılarının fiyatları ise şöyle sıralandı: Elmas yüzük 800 bin euro, Cartier yüzük 700 bin euro, Rolex saat 550 bin euro... Fotoğrafın değeri ise 2 milyon euro, yani 40 milyon liraydı!



        NÜKLEER BOMBA
        ABD'de FBI,Trump'ın Florida'daki malikanesine bastı! 9 saat, Trump'ın evine götürdüğü iddia edilen gizli belgeleri aradı. Baskınla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Washington Post'un habenine göre ajanlar, evde nükleer silahlarla ilgili belgeleri aradı! Trump ise sert çıktı: Obama'nın Chicago'ya götürdüğü 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu. Yalan haber medyası bu konuda konuşmuyor!



        SALMAN RÜŞDİ BIÇAKLANDI
        Şeytan Ayetleri adlı kitabıyla İslam dünyasının büyük tepkisini çeken Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi (75), ABD'de katıldığı bir programda konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rüşdi'nün boynundan bıçaklandığı ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. Dönemin İran dini lideri Humeyni, Rüşdi hakkında ölüm fetvası vermişti.



        BÜR'KAN'!
        İstanbul Sarıyer'de çay bahçesi sahibi B.K, parkta alkol kullanan arkadaşı S.D'yi uyardı. S.D de cebinden çıkardığı bıçağı B.K'nın kalbine iki kez sapladı. Kanlar içinde yere yığılan B.K, can verdi. Gözaltına alınan S.D, tutuklandı. B.K'nın 1998 yılında öldürülen bar sahibi E.B'yi öldürdüğü için cezaevine girdiği ortaya çıktı.



            REHİNE KRİZİ!
            Antalya Kepez'de M.R.D. (36), dün Mısır Çarşısı'ndaki bir bankanın şubesine geldi. Hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istedi. İsteği geri çevrilen şahıs, banka çalışanları ile tartışmaya başladı. Güvenlik görevlisinin silahını alıp banka çalışanlarını ve müdürünü rehin aldı. Operasyon için bölgeye özel hareket polisleri de geldi. Şahıs yaklaşık 2 saat sonra annesinin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ikna edildi. Banka müdürü ve çalışanlar, kurtarıldı. M.R.D, gözaltına alındı.



            BİR KİŞİYE 477 BİN
            10 bilen bir kişi, 477 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 293'er lira, 8 bilenler 260'ar lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            ÖLÜMCÜL ŞAKA
            İstanbul Sarıyer'de D.K (20), önceki akşam arkadaşlarını birlikte vakit geçirmek için evine çağırdı. Gençler, D.K'nın babasına ait silahla oynamaya başladı. T.Ö. (16), D.K'ya doğrultarak tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşun, D.K'nın gözüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, T.Ö.'yü gözaltına aldı.

            CEZA KAPIDA
            Bolu'da komşusunun kapısını yumruklayan sanık hakkında dava açıldı. 3 yıl hapse çarptırıldı.
            O SES PANİK
            Siirt'te ses paniği başladı. Yer altından gelen gizemli ses, şehir genelinde korkuya yol açtı.

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            Haberler Yaşam İstanbul'da lahmacun tartışması başladı! Fiyat karmaşası vatandaşı da şaşırttı
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