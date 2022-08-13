İstanbul'da lahmacun tartışması başladı! Fiyat karmaşası vatandaşı da şaşırttı

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacun, cep yaktı. İstanbul'da ilçeler arasında yaşanan fiyat farkı tartışma yarattı. Bağcılar'da 15 TL'ye satılan lahmacunun fiyatı, Sultanahmet'te 40 liraya çıktı. Üreticiler kira ve eleman giderinden dert yandı. Avcılar'da 25 yıllık esnaf Emir Koca, "115 liraya lahmacun olmaz. Mesela tavuk etini kıyma olarak çekip, lohusa şerbetiyle kırmızı et haline getiriyorlar" ifadesini kullandı. Fatih Sultanahmet'te 30 yıldır esnaflık yapan Reşat Çelik ise "Ortalama iyi bir lahmacun 40 lira ve üzeri olabiliyor. İyi bir lahmacunu fiyatı belirliyor" açıklaması yaptı. Beşiktaşlı işletmecisi Emrah Sotu ise lahmacunu 23 TL'ye sattığını vurguladı. Şu açıklamaları yaptı: Fiyatlar bir hafta içinde değişiyor. Biz de sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz.
'JES'TIN BIEBER
Hakkari Şemdinli'de yaşayan 70 yaşındaki Ömer Çelik, Sofi Ömer lakabıyla ün yaptı. Düğünlerde yöresel kıyafetiyle çektiği halaylar büyük beğeni aldı. O görüntülerini Kanadalı şarkıcı Justin Bieber da Instagram'dan paylaştı. Bir anda şöhret olan Sofi Ömer, "Özel araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar. Eşimi kaybettikten sonra halaya ara vermiştim ancak ısrarlara dayanamadım. Justin Bieber'ın halay videomu paylaşması beni çok mutlu etti. Kendisine selamlarımı gönderiyorum" açıklaması yaptı. Bieber'ı, Şemdinli'ye çağırdı.
FOTO SERVET
Portekizlıi futbolcu Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, kesenin ağzını açtı. Bu fotoğrafın değeri dudak uçuklattı! Elbisesi bin 900 euro, ayakkabıları 765 euro, timsah derisi Hermes Birkin model çantası ise 94 bin euro olduğu açıklandı. Takılarının fiyatları ise şöyle sıralandı: Elmas yüzük 800 bin euro, Cartier yüzük 700 bin euro, Rolex saat 550 bin euro... Fotoğrafın değeri ise 2 milyon euro, yani 40 milyon liraydı!