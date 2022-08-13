Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı! Bebeğini boğup bahçeye gömmüş

Karaman'da Ercan Döner, 2 yıllık eşi Kübra Döner'in kendisiyle evlenmeden önce 2019'da başkasıyla gönül ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, doğumun hemen ardından öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğünü öğrendi. Ercan Döner, aynı gün, 9 Ağustos'ta Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAHÇEDEN BEBEK KEMİKLERİ ÇIKTI
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kübra Döner'in ailesinin yaşadığı Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki evin bahçesinde kazı başlattı. Kazıda, duvar dibine gömülmüş bebek kemiklerine ulaşıldı.
ANNESİ BABASI VE AĞABEYİ GÖZALTINDA
Kemikler kriminal incemele için adli tıp kurumuna gönderildi. Kübra Döner ile o dönem birlikte yaşadığı annesi Fatma Aktuğ (64), babası Recep Aktuğ (66) ve ağabeyi İsmail Hakkı Aktuğ (41) da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
YILLARDIR VİCDAN AZABINI ÇEKİYORUM
Ercan Döner ile evliliğinden 36 günlük bebeği olan ve Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Kübra Döner, vicdan azabı çektiğini belirterek suçunu itiraf etti.