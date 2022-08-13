Eşinin ihbarıyla ortaya çıktı! Bebeğini boğup bahçeye gömmüş

Kübra Döner ifadesinde, "2019 yılında İstanbul'da kaldığım dönemde evlilik dışı bir ilişkim oldu ve hamile kaldım. Hamile kaldıktan sonra Karaman'a geldim. Hamile olduğumu kimseye söyleyemedim. Doğumu da hastanede değil, kendi imkanlarımla evde yaptım. Bebek doğduktan sonra bu durumu kimseye açıklayamayacağım için bebeği boğup bir poşete koydum, daha sonra evin bahçesindeki duvarın dibine gömdüm. Yıllardır bunun vicdan azabını çekiyorum. Ailemin hamile kaldığımdan ve bebeği gömdüğümden haberleri yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

AİLE DE TUTUKLANDI

Fatma Aktuğ, Recep Aktuğ ve İsmail Hakkı Aktuğ'un sorgularında, Kübra'nın hamile kalıp doğum yaptığını ve çocuğu öldürüp gömdüğünü bilmediklerini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Kübra Döner, bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildi.