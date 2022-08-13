Dosya yeniden açıldı: Kati bekçinin itirafı 3 cinayeti ortaya çıkardı

Mustafa M. devam eden itirafında ise Dayanç'ı aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu 2014'te öldürüp İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana bıraktığını da itiraf etti.

İŞ İNSANINI DA ÖLDÜRMÜŞLER

İki ayrı cinayeti tüm detayları ile itiraf eden Mustafa M. bu cinayetler dışında başka suç ortakları ile 2018'de ortadan kaybolan iş insanı Tekin Uğurlu'yu da alacak-verecek meselesi nedeniyle M.B. ve babası B.B. ile öldürdüklerini, parçalara ayırdıktan sonra İstanbul Esenyurt'ta otoyol kenarına gömdüklerini söyledi.