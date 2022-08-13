Dosya yeniden açıldı: Kati bekçinin itirafı 3 cinayeti ortaya çıkardı

Kocaeli polisi, 2006'da ölü bulunan Bülent Demir dosyasını tekrar açtı. Demir, çalıştığı fabrikadaki hırsızlığın ardından ölü bulununca bekçi Mustafa M. gözaltına alındı. Katil zanlısı, 3 cinayeti itiraf etti.
BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile kurulan özel ekip, 2006'da Gebze'de elleri ve ayakları bağlanmış, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki muhasebeci Bülent Demir'in dosyasını incelemeye aldı.
Demir'in İstanbul'da çalıştığı tekstil firmasındaki çelik kasa ile ortadan kaybolduktan 10 gün sonra cesedinin bulunduğu belirlendi. Konuyla ilgili firmanın gece bekçisi Mustafa M. gözaltına alındı. Mustafa M. hem suçunu itiraf etti hem de diğer şüphelilerin ismini verdi.