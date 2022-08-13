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    • Yaşam
    • 13.08.2022 17:21
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    • 13.08.2022 17:21
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    64. gündür aranıyordu! Çayda kaybolan hemşirenin cesedi bulundu

    Siirt'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan hemşire 21 yaşındaki Eyyüp Güneş'in, aramaların 64'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

    Kayıp hemşirenin cansız bedeni bulundu

    Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in cansız bedenine arama çalışmalarının 64'üncü gününde ulaşıldı.

    AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU
    Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için dalgıç polisler şelale mevkiinde dalış gerçekleştirdi.

    ARAMALAR GENİŞ ALANDA YÜRÜTÜLDÜ
    Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt'ten UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı aramalar, Müküs Köprüsü'nden Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkii güzergahına kadar devam etti.

    64. GÜNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
    Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
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        Haberler Yaşam 64. gündür aranıyordu! Çayda kaybolan hemşirenin cesedi bulundu
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