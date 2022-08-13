64. gündür aranıyordu! Çayda kaybolan hemşirenin cesedi bulundu

ARAMALAR GENİŞ ALANDA YÜRÜTÜLDÜ

Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt'ten UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı aramalar, Müküs Köprüsü'nden Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkii güzergahına kadar devam etti.