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    • Yaşam
    • 13.08.2022 19:41
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    • 13.08.2022 19:42
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    Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

    Zincirleme kaza!

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Kerem T. yönetimindeki 06 FY 9039 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran İbrahim D'nin idaresindeki 34 DIS 03 plakalı otomobile arkadan çaptı.

    6 KİŞİ YARALANDI
    Kazaya, Buğra A'nın kullandığı 06 FV 8794 plakalı otomobil ile Kadir Birkan İ'nin yönetimindeki 34 EFD 995 plakalı otomobil de karıştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sürücüler İbrahim D, Kerem T. ve Buğra A. ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar
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