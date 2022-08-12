Yanlış yüklenen kamyon İETT otobüsünü biçti! Arnavutköy'de feci kaza

Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti. Feci kazada otobüsün sol tarafı büyük hasar görürken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT otobüsü şoförü yolcu indirip, bindirmek için durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı iddia edilen TIR hızla geçti. Bu sırada kasadan dışarı taşan demir direkler otobüsün sol tarafına takıldı. TIR'ın kasasından taşan demirler, İETT otobüsü biçerek ilerledi.
5 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı. Kaza yerinde bulunan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlıkçı Ahmet Arslan, "Otobüs durağa yanaşmak isterken, yükünün yarısı dışarıda olan TIR bayağı hızlıydı. Otobüsün sol tarafını komple aldı. Biz 4 yaralıyı çıkardık, ben de sağlıkçıyım ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Yaralılardan ikisinin durumu ağırdı." diye konuştu. Kazanın bir başka görgü tanığı da, "Ben ilerden otobüse bakıyordum. TIR, üzerindeki demirle resmen biçti. Sol tarafından başladı, şoförün olduğu yere kadar. Yaralılara müdahale ettik" dedi.
Polis ekiplerinin kaza bölgesindeki incelemesinin ardından TIR'dan İETT otobüsüne saplanan demir parça vinç yardımıyla tekrar TIR'a yüklendi. Çalışma sırasında tüm şeritlerde trafik bir süre tamamen durdu. İETT otobüsü de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından şeritler tekrar tamamen trafiğe açıldı.