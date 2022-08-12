Yanlış yüklenen kamyon İETT otobüsünü biçti! Arnavutköy'de feci kaza

5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı. Kaza yerinde bulunan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlıkçı Ahmet Arslan, "Otobüs durağa yanaşmak isterken, yükünün yarısı dışarıda olan TIR bayağı hızlıydı. Otobüsün sol tarafını komple aldı. Biz 4 yaralıyı çıkardık, ben de sağlıkçıyım ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Yaralılardan ikisinin durumu ağırdı." diye konuştu. Kazanın bir başka görgü tanığı da, "Ben ilerden otobüse bakıyordum. TIR, üzerindeki demirle resmen biçti. Sol tarafından başladı, şoförün olduğu yere kadar. Yaralılara müdahale ettik" dedi.