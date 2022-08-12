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    • Yaşam
    • 12.08.2022 15:55
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    • 12.08.2022 16:06
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    Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı! Bu tuzağa dikkat

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde Bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    Bakanlıktan dolandırıcılık uyarısı! Bu tuzağa dikkat

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları Bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyardı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Bakanlığın ihbarı neticesinde yetkili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından karar verildiği anımsatıldı.

    Söz konusu kararın, hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümlerince tahsil edilmek üzere ilgili veraset ve harçlar vergi dairesi müdürlüğüne iletildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi: "Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda, kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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    Haberler Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı! Bu tuzağa dikkat
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