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    • Yaşam
    • 11.08.2022 12:17
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    • 11.08.2022 12:22
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    Uyarılar sonrası 3 ilde kuvvetli sağanak! Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sokak ve caddeler göle döndü

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sağanak yağış Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri meydana geldi, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. AFAD'ın da uyarılarda bulunduğu Zonguldak'ta metrekareye bir saatte 35 kilogram yağış düştü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Uyarılar sonrası 3 ilde kuvvetli sağanak!

    Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak etkisini gösteriyor. Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri meydana geldi, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

    Yağış nedeniyle yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

    Bazı araç sürücülerinin ise araçlarının su birikintisinden etkilenmemesi için yaya yolundan ilerlediği görüldü.

    Belediye ekiplerince tıkanan mazgalların temizlenerek, suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

        AFAD'ın da uyarılarda bulunduğu kentte metrekareye bir saatte 35 kilogram yağış düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kaçmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise saçak ve sundurma altlarına sığındı. Yağış nedeniyle Kozlu sahil yolu sular altında kaldı. Sürücüler su baskını nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Belediye ekipleri yol kenarında tıkanan mazgalları açmak için çaba sarf etti. Kozlu sahilindeki park alanları ve banklar da sular altında kaldı. Bir araç sürücüsü, su basan yolda ilerleyemeyince bekleyişini sürdürdü.


        Yolu su basması nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kaldırıma çekti. Eşini hastaneye götüren Nevzat Hamurcu, "Ben gitmiyorum, kendime güvenemedim. 55 senedir devamlı araba üstündeyim. Bir anda yağmur bastırdı. Riske atmadım. Araçta eşim var, hastanede randevum var" diye konuştu. Hamurcu, aracıyla kaldırımın bulunduğu güzergahtan devam ederek ilerledi.

        KOCAELİ
        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de sağanak etkili oluyor. İlçede sabah etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.

        Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu görüldü. Önlemleri artıran belediye ekipleri, su birikintileri oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

            SAKARYA
            Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle araçlar trafikte dikkatli ilerlerken, bazı vatandaşlar yağışın dinmesini bekledi.

            Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yerlerde ekiplerce çalışma başlatıldı.


            BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.


            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
            Yağışların, ; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
            Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

            O SAATLERE DİKKAT
            Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sabah 09:00-10:00 civarında Anadolu Yakası'nda şiddetli yağmur 14:00'e kadar sürer. Saatte 10 kilogram üzerinde yağmur yağar. Şehir içinde su baskınları, Şile-Ağva civarında dere taşkınları olur" mesajını paylaştı. Prof. Dr. Şen, "Yağışlar öğleden önce İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunda ve özellikle Şile-Ağva-Kefken arasında şiddetli olacağı görülüyor. Öğlen ve sonrası şiddetli kısım doğuya kayacak ve Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olacak. Akşam bölgeyi terk edecek" dedi.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

            EDİRNE °C, 34°C
            Parçalı bulutlu

                İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
                Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                KIRKLARELİ °C, 31°C
                Parçalı bulutlu

                KOCAELİ °C, 29°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                EGE
                Parçalı, iç ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

                AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                DENİZLİ °C, 34°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İZMİR °C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MUĞLA °C, 34°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                AKDENİZ
                Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                ADANA °C, 34°C
                Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 31°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                HATAY °C, 31°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ISPARTA °C, 30°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 31°C
                Parçalı bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 27°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                KONYA °C, 31°C
                Parçalı bulutlu

                SİVAS °C, 32°C
                Parçalı bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop merkez hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                BOLU °C, 24°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 29°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                KASTAMONU °C, 30°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİNOP °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ARTVİN °C, 27°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ÇORUM °C, 32°C
                Parçalı bulutlu

                GÜMÜŞHANE °C, 32°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 30°C
                Parçalı bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 32°C
                Parçalı bulutlu

                KARS °C, 30°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                MALATYA °C, 36°C
                Parçalı ve az bulutlu

                VAN °C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 39°C
                    Az bulutlu ve açık

                    GAZİANTEP °C, 36°C
                    Az bulutlu ve açık

                    SİİRT °C, 38°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ŞANLIURFA °C, 38°C
                    Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Yaşam Uyarılar sonrası 3 ilde kuvvetli sağanak! Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sokak ve caddeler göle döndü
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