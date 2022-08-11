Atadedeler'in FETÖ'cü 'Başdede'si! Sevgilisi sayesinde hakim ve savcıların olduğu "Atadedeler" örgütünde talimat vermiş

Kendilerini 'derin devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanımlayan 'Atadedeler' adlı suç örgütünde 'Başdede' olan örgüt yöneticisi FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen eski üsteğmen Ali Ekşi'nin, sahte MİT kimliği taşıyan örgüt lideri Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar ile ilişkisi olduğunu, bu sayede örgüt içerisinde üst konumda yer alarak talimat verme yetkisinin olduğu belirlendi. Ali Ekşi'nin örgüte katılacak isimlere onay veren, hakim ve savcıların da aralarında olduğu örgüt üyelerine talimatlar verdiği ortaya çıktı.

'Atadedeler' suç örgütü yöneticilerinden olan ve hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek için örgüt kurma' suçlarından 5 bin 600 yıla kadar hapis cezası istenen eski üsteğmen Ali Ekşi, 2017'de ihraç FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilmesinin ardından 2018'de tutuklandı. Bu sırada 2016'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar ile birliktelik yaşamaya başlayan Ekşi'nin, cezaevinden çıktıktan sonra Atadedeler suç örgütünde en çok söz sahibi olan yöneticilerden olduğu belirlendi.

ÖRGÜT LİDERİ SEVGİLİSİ ARACILIĞIYLA ŞEBEKEYE DAHİL OLMUŞ

İddianamede yer alan tape kayıtlarında Ali Ekşi'ye 'Atadedem' şeklinde hitap edildiği, örgüt içinde talimat verme ve talimat alma yetkisinin olduğu tespit edildi. Salice Fedakar ile yaptığı görüşmede Fedakar'a 'bebeğim' şeklinde hitap eden Ekşi'nin Whatsapp gruplarına dahil edilecek isimlere karar verdiği belirlendi. Ekşi ifadesinde, Salice Fedakar'ın imam nikahlı eşi olduğunu ve kendisini doktor olarak bildiğini söyledi. Ekşi, imam nikahlı eşi Salice Fedakar'ın kendisinin derin devlet için çalıştığını, ekonomik ve ticari bir istihbarat alanında faaliyet gösteren yapılanma olduklarını, bu grubun içerisinde yer alıp almayacağını sorduğunu kaydetti. Kendisinin de kabul ettiğini ifade eden Ekşi, 2019'da Hidayet Kaya öncülüğünde İzmir'de toplantı yapıldığını, 2020'de ise toplantıya Ankara'da hakim olarak görev yaptığını söyleyen Bahtiyar Çolak'ın da geldiğini anlattı.



ÖRGÜT İÇİNDEKİ GÖREVLERİNİ ANLATTI

Ekşi ilerleyen süreçte ülke masalarının oluşturulduğunu, bu masalarda Ata Dede, Baş Dede, Dede, Masa Başkanı, Masa Üyeleri, Saha Başkanı ve Saha Üyeleri gibi üyeler olduğunu, Ata Dede'nin bulunduğu ülkenin en yetkili kişisi olduğunu, elçi olan kişiye doğrudan bağlı olduğunu, uzun süre elçilik görevini de Salice Fedakar'ın yürüttüğünü, yapılan toplantılara dahil olan üyelere mülakata tabi tutulacaklarını, derin devlet içerisinde yer alan kuruma giderek imza atacaklarını, imza işleminden sonra 6 aylık eğitime tabi tutulacaklarını, başarılı olanların göreve başlatılacağını, sürecin eğitim süreci olduğunu, sabırlı olmaları gerektiğini söylediklerini ifade etti. Kodunun 3560 olduğunu söyleyen Ekşi, örgüt içerisinde 'Dede, Atadede ve Başdede' olarak görev yaptığını kaydetti.

'EDEPLİ VE ŞEREFLİ BİR ŞEKİLDE AYRILABİLİRSİNİZ'

Ekşi, 2019'da tahliye edilmesinin ardından Samsun'a yerleştiğini, söyleyen Ekşi'nin Whatsapp konuşmalarından elde edilen yazışmalarda örgütten ayrılmak isteyenlere ilişkin mesajlar gönderdiği, bu mesajlarda kurum bağlılığın gönüllülük esası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, sözleşme tarihlerinin elde olmayan nedenlerden dolayı ertelendiğini söyleyerek, "Kuruma inancı, beklemeye sabrı ve zamanı olmayan arkadaşlar geldiği gibi giderken de edepli ve şerefli bir şekilde ayrılabilirler. Hiç kimse burada zorla tutulmamaktadır. Ayrılan hiçbir kimse yatırdığı harcırahı geri almada problem yaşamamıştır. Farklı dedikodu vb. şeylere tenezzül edilmemelidir. Herkesin beklentisi farklı olabilir. Bu konuda yapacak bir şey yok. Katar masası olarak bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı ve sorun bulunmamaktadır. Giden arkadaşların yolları açık olsun" ifadelerini kullandığı tespit edildi.