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    • Yaşam
    • 11.08.2022 14:51
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    • 11.08.2022 14:51
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    Ümraniye'de mahalleyi sokağa döken patlamalar! Büyük panik yaşandı

    İstanbul Ümraniye'de elektrik tellerinde yaşanan patlamalar mahalleliyi sokağa döktü. Sabah saatlerinde yaşanan olay büyük paniğe neden olurken, bölgede 4 saatlik elektrik kesintisi oldu.

    Mahalleyi sokağa döken patlamalar

    Ümraniye'de elektrik tellerinde peş peşe patlamalar mahalleliyi sokağa döktü. Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında elektrik direğindeki kabloları aşırı ısınma sonucu patlama meydana geldi. Olay çevrede paniğe sebep olurken durum elektrik ekiplerine bildirildi.

    Ekipler bölgedeki elektriği kestikten sonra kablolarını onarımı için çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık dört saatlik çalışmalarının ardından bölgeye yeniden elektrik verildiği öğrenildi.



    Mahalle sakinlerinde Mehmet Koç, "Dışarıya çıktım elektrik direği yanıyordu. Koştura koştura dükkana gelip arabamın anahtarını aldım. Elektrik direğin altındaki aracımı alıp başka yere park ettim. Kablolar bir anda yanmaya başladı. Bir den kablo yere düştü. Sokağa araçlarını park edenler hemen araçlarını kaldırdı. Baya patlama sesleri geldi. Bomba gibi diye bilirim" dedi.

    Bülent Aktaş ise "Yaklaşık 3 saattir elektriğimiz yok. Biz korkudan dışarıya çıktık. Hatta herkes sokağa döküldü" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Ümraniye'de mahalleyi sokağa döken patlamalar! Büyük panik yaşandı
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