Bolu’da mide bulandıran olay! Cinsel tacizden kaçmak için kendini çıplak halde sokağa attı!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yabancı uyruklu A.A. tarafından cinsel saldırıya uğrayan yabancı uyruklu 1 çocuk annesi S.A., çıplak halde evden kaçarak sokak üzerindeki esnafa sığındı. Olayın ardından A.A. tutuklanırken, genç kadının çocuğuyla esnafa sığınma anları kameralara yansıdı.
Olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tanıştıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.A. ile yabancı uyruklu 1 çocuk annesi S.A. arasında evde oldukları sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., mutfakta bulunan bıçakla A.A.'yı boynundan yaraladı. Çocuğunu da yanına alan S.A. çıplak halde evden kaçarak sokak üzerindeki bir işyerine sığındı.
Genç kadını çıplak halde ve vücudunda kanlar içinde gören iş yeri sahibi Tayip Ünsal, diğer esnaflardan aldığı kıyafetleri kadına vererek giyinmesini sağladı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ünsal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde S.A.'nın ve çocuğunun yaralanmadığı belirlendi.
YERDE KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDULAR
Olay yerine yakın bir bölgede yerde kanlar içinde yatan erkek bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin boynundan yaralandığını tespit ettikleri şahsın S.A.'nın yaraladığı A.A. olduğu belirlendi. A.A., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İlçe Devlet Hastanesi'ne, S.A. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.