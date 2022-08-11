Bolu’da mide bulandıran olay! Cinsel tacizden kaçmak için kendini çıplak halde sokağa attı!





"BİZDE ŞAŞIRMIŞ DURUMDAYIZ"

Cinsel saldırıya uğrayan kadının sığındığı esnaf Tayip Ünsal, olay karşısında çok şaşırdığını belirterek, "Önceki akşam saat 20.30 civarında dükkanı kapatmak üzereyken, bir bayan geldi. Elinde küçük bir çocuk vardı. Üzerinde kanlar vardı. Ben şaşırdım tabi. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama yabancı uyruklu olduğu için anlatamadı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik. Ben yaralandığını düşündüm. Durumu 112 Acil servise haber verdim. Bayanı sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra polis geldi. Dışarıda daha ileride bir kişinin daha yaralı vaziyette yattığını söylediler. Buradaki bayan yaralı değilmiş. Yaralı kişiye yardıma gitti sağlık ekipleri. 2'si de yabancı uyrukluymuş. Biz de şaşırmış durumdayız. Daha sonra da polis arkadaşlar bayanı ekip otosuyla götürdüler. Cinsel saldırı falan olabilir diye düşündük. Korunmaya muhtaç olduğunu anlatır gibi korku içinde geldi. Biz de yardımcı olduk. Ben de çekindim, yaralı olduğunu sandım. Daha sonra anladık ki yaralama olayını kendisi gerçekleştirmiş" dedi.