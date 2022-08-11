Tatil dönüşü aile faciası! Cinnet geçiren genç önce ailesini sonra kendisini öldürdü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gece sinir krizi geçiren 22 yaşındaki Burak Özyürek evlerinin çatısına çıkarak maket bıçağıyla bileklerini kesmeye çalıştı.
Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis olan baba Mehmet Özyürek (51) ve ağabeyi Hüseyin Furkan Özyürek (25), bir türlü Burak Özyürek'i sakinleştiremedi. Sinirleri yatışmayan Özyürek, babasına ait silahı aldı.
Ardından babası Mehmet, annesi Hacer (45), ağabeyi Furkan ve kardeşi Talha Özyürek'e (10) ateş etti. Daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.