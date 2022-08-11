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    • Yaşam
    • 11.08.2022 08:47
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    • 11.08.2022 09:24
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    Tatil dönüşü aile faciası! Cinnet geçiren genç önce ailesini sonra kendisini öldürdü

    Kahramanmaraş'ta aile faciası yaşandı. Cinnet geçiren 22 yaşındaki genç, polis olan babasının silahıyla adeta katliam yaptı. Önce babası ve annesini öldüren Burak Özyürek, ardından abisi ve kardeşini de vurdu. Son olarak kendi kafasına da sıkan Özyürek hayatını kaybetti. Ailenin geçen hafta Karadeniz turu yaptığı ve herhangi bir problemi bulunmadığı belirtilirken, Burak Özyürek'in bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

    Önce ailesini sonra kendisini öldürdü

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gece sinir krizi geçiren 22 yaşındaki Burak Özyürek evlerinin çatısına çıkarak maket bıçağıyla bileklerini kesmeye çalıştı.



    Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis olan baba Mehmet Özyürek (51) ve ağabeyi Hüseyin Furkan Özyürek (25), bir türlü Burak Özyürek'i sakinleştiremedi. Sinirleri yatışmayan Özyürek, babasına ait silahı aldı.

    Ardından babası Mehmet, annesi Hacer (45), ağabeyi Furkan ve kardeşi Talha Özyürek'e (10) ateş etti. Daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

        İhbar üzerine oley yerine gelen ekipler, Burak Özyürek, annesi ile iki kardeşinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Polis baba ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        İÇİNE KAPANMIŞTI
        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, baba Özyürek ve Gaziantep'te infaz koruma memuru olarak görev yapan Hüseyin Furkan Özyürek'in geçen hafta izin alarak ailece Karadeniz turuna gittikleri öğrenildi.

        Bu yıl bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Burak Özyürek'in 6 ay önce insanlardan uzaklaşmaya ve içine kapanmaya başlaması üzerine babasının bir psikiyatri servisine götürdüğü ancak burada anormal bir durum olmadığının söylendiği öğrenildi.

            Komşuları, "Burak, kendi içine kapanık biriydi, çok konuşmazdı. 4-5 el silah sesi duydum. Çatıya çıktığımda çok kötüydü, her yer kandı" dedi.

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