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    • Yaşam
    • 11.08.2022 08:52
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    • 11.08.2022 09:03
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    Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın! Peş peşe patlamalar...

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otele ait sahil barda yangın çıktı. Alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürülürken barın kapalı olması sebebiyle kimse yaralanmadı.

    Antalya’da otel yangını

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

    Yangın Sorgun Mahallesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinile bilgiye göre 5 yıldızlı bir otelin sahil bar kısmında başlayan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

    PATLAMALAR YAŞANDI
    Mutfak kısmında zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, barın yan tarafında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü.

    Sorgun Çamlığında yangın çıktığı söylentileri vatandaşların çamlığa akın etmesine neden olurken, yangının ormanlık alanda değil sahilde olduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

        Yangında Sahil bardaki tüm cihaz ve malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye soğutma çalışması yaparken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme tapıldı.

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        Haberler Yaşam Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın! Peş peşe patlamalar...
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