Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın! Peş peşe patlamalar...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Yangın Sorgun Mahallesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinile bilgiye göre 5 yıldızlı bir otelin sahil bar kısmında başlayan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
PATLAMALAR YAŞANDI
Mutfak kısmında zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, barın yan tarafında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü.
Sorgun Çamlığında yangın çıktığı söylentileri vatandaşların çamlığa akın etmesine neden olurken, yangının ormanlık alanda değil sahilde olduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı.