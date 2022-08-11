11,12,13 Ağustos 2022 HAVA DURUMU || Yağış için saat verildi! Turuncu kod uyarısı verildi! Evden çıkmayın...

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.