11,12,13 Ağustos 2022 HAVA DURUMU || Yağış için saat verildi! Turuncu kod uyarısı verildi! Evden çıkmayın...

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde çok şiddetli olması beklendiği için konuyla ilgili peş peşe uyarılar geliyor. Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul Anadolu Yakası başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok şiddetli yağış beklendiği duyuruldu.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, ; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.