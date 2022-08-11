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    • Güncel
    • 11.08.2022 08:44
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    • 11.08.2022 08:44
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    11,12,13 Ağustos 2022 HAVA DURUMU || Yağış için saat verildi! Turuncu kod uyarısı verildi! Evden çıkmayın...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarılara göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde şiddetli yağış etkili olacak. Çk şiddetli yağış sebebiyle vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Peki, İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? Bugün yağış var mı? Hava bugün nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr

    İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde çok şiddetli olması beklendiği için konuyla ilgili peş peşe uyarılar geliyor. Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul Anadolu Yakası başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok şiddetli yağış beklendiği duyuruldu.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların, ; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

    Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        PROF. DR. ŞEN SAAT VERDİ

        Prof. Dr. Orhan Şen, "Sabah 09:00-10:00 civarında Anadolu Yakası'nda şiddetli yağmur 14:00'e kadar sürer. Saatte 10 kilogram üzerinde yağmur yağar. Şehir içinde su baskınları, Şile-Ağva civarında dere taşkınları olur" mesajını paylaştı.

        İL İL HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 34°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 29°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 31°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 29°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 34°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ADANA °C, 34°C
            Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 31°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 31°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANKARA °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KONYA °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            SİVAS °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            BOLU °C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            KASTAMONU °C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            GÜMÜŞHANE °C, 32°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            MALATYA °C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Güncel 11,12,13 Ağustos 2022 HAVA DURUMU || Yağış için saat verildi! Turuncu kod uyarısı verildi! Evden çıkmayın...
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