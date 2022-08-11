Şehit Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı! Annesi Ayşe Bülbül: “Eren’siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi”

"EREN'SİZ 5 YIL BANA 5 BİN YIL GİBİ GELDİ"

Şehit Eren Bülbül'ün şehadetinin 5'inci yıl dönümünde Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar ve kız kardeşleri dualar okudu.



Duygularını anlatan Anne Ayşe Bülbül, "Acım hala ilk gün gibi taze. Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. İçim yanıyor, yüreğim çok acıyor. Dünya Eren'siz bomboş. Takdiri ilahi bu, yapacak bir şey yok. Benim evladım hayattayken küçük ve yokluklar içinde yaşadı. O günleri hiç unutamam. Erenimin küçük yaşta yapmış olduğu işleri kimse başaramazdı. Herkesin işine koşar, yardımsever birisiydi. Çalıştığı zamanlarda kazandığı parayla eve gelirken illa bir şey alır getirirdi. Onu çok özlüyorum. Bu acı gittikçe artıyor, özlemim hiç bitmiyor.